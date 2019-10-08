金門立委選戰逐漸加溫，根據新北市金門同鄉會委託進行的最新民調結果，8月重返國民黨陣營，尋求連任的陳玉珍以支持度58.3％、看好度66.9％領先可能的競爭對手，取得壓倒性的優勢。

新北市同鄉會委託大社會民意調查公司於9月8日至10日針對金門地區20歲以上民眾，以中華電信金門縣住宅用戶為抽樣母體，進行總有效樣本1073份的電話民意調查，在95％的信心水準下，誤差範圍在正負2.98個百分點。

調查結果顯示：一、國民黨內立委初選支持度4人互比：陳玉珍為58.3％，其他可能競爭對手則依序為石兆（王民日）9.6％、李應文7.7％、謝東龍（3.6％。另有20.5％受訪者未表態。

二、國民黨內立委初選支持度3人互比：陳玉珍為61.9％、石兆（王民日）11.5％及李應文7.7％。另有18.3％受訪者未表態。

三、國民黨內立委初選支持度2人互比：陳玉珍為68.9％，李應文則為11.3％。另有19.7％受訪者未表態。

四、立委可能參選者的支持度3人互比：陳玉珍為58.4％，蔡西湖10.6％、吳成典8.1％。另有22.6％受訪者未表態。

五、立委可能參選者3人互比：陳玉珍為58.3％、陳滄江16.6％，蔡西湖9.2％。另有15.7％受訪者未表態。

六、立委可能參選者3人互比：陳玉珍為66.9％、蔡西湖5.6％、吳成典5.2％。另有22.3％受訪者未表態。

陳玉珍立委國會辦公室表示，陳玉珍自3月就任以來，一切都以服務選民為重，戰戰兢兢馬不停蹄，搭機像搭捷運一樣，每月來往超過50趟，甚至1天有過搭乘3趟的紀錄，全心投入包括交通、醫療、土地、教育等攸關鄉親權益的議題，在她的強力監督問政與協調下，均獲得明顯改善，普獲鄉親讚許和肯定。

陳玉珍服務團隊還指出，目前加入陳玉珍line的金門鄉親超過1萬2500人，粉絲人數也逾2萬人，平均每天親自瀏覽或回覆2000則以上，上任短短6個月，已受理1531件陳情服務個案。

陳玉珍也感謝鄉親的大力支持，強調會將它做為繼續替鄉親在國會打拚，爭取金門權益的能量，也會鼓勵自己更加努力，針對金門和鄉親的大、小事，不敢有任何鬆懈。

(中時 )