潤寅實業詐貸84億餘元案，檢調昨日兵分18路搜索展開偵查行動，今聲押禁見潤寅財務莊淑芬等8人，台北地院下午開聲押庭，竟有被告辯護律師將卷證攜出影印，台北地檢署表示，目前卷證尚無外流情事，擬分案調查律師是否違反律師倫理範圍等相關責任。

北檢表示，檢方接獲訊息後，立刻指揮調查官到影印店調查，確認辯護人有無相關責任，經初步研究，目前尚無明確違反刑事法律情事，但其舉動疑已違反律師倫理規範，擬簽分「律他案」調查了解這名律師是否違反律師倫理範圍等相關責任。

(中時 )