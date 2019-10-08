潤寅案聲押庭 律師在外印卷 檢：違反律師倫理 19:592019/10/08 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 潤寅實業詐貸84億餘元案，檢調昨日兵分18路搜索展開偵查行動，今聲押禁見潤寅財務莊淑芬等8人，台北地院下午開聲押庭，竟有被告辯護律師將卷證攜出影印，台北地檢署表示，目前卷證尚無外流情事，擬分案調查律師是否違反律師倫理範圍等相關責任。 北檢表示，檢方接獲訊息後，立刻指揮調查官到影印店調查，確認辯護人有無相關責任，經初步研究，目前尚無明確違反刑事法律情事，但其舉動疑已違反律師倫理規範，擬簽分「律他案」調查了解這名律師是否違反律師倫理範圍等相關責任。 潤寅詐貸聲押庭「案外案」 律師自爆在外印卷宗檢追有無刑責 (中時 ) #律師 #倫理 #責任 #調查 #潤寅 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－律師法修正應審慎 04:102019/10/04 產業特刊 大龍蝦數位爆賣屋詐財 徐乃麟告加重誹謗 11:342019/10/04 社會 陳昆鋒、蕭崇瑋論文造假案 監委要求教部、科技部檢討 17:152019/10/04 政治 潤寅詐貸84億元案 檢調再搜18處約談11人 18:162019/10/07 社會 涉潤寅詐貸案 前法官黃呈熹遭約談 23:162019/10/07 社會 涉潤寅詐貸案 前法官黃呈熹100萬元交保 07:492019/10/08 社會 潤寅詐貸案 8人遭聲押3人交保 07:492019/10/08 社會 王瞳小三演的好 名律師教姦夫淫婦打官司 10:512019/10/08 社會 馬俊麟一句話 律師驚：太太得分了！ 11:272019/10/08 社會 潤寅詐貸聲押庭「案外案」 律師自爆在外印卷宗檢追有無刑責 19:322019/10/08 社會 社會熱門新聞 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 馬俊麟一句話 律師驚：太太得分了！ - 刑案 不滿17歲女友分手 色男以淫片要脅她性侵 - 刑案 人妻吃壯漢 用兒手機拍「工作室啪啪啪」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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