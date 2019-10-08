距2020大選不到百日，南投地檢署8日在南投市稅務出張所，號召百工百業挺反賄選，並秀出今年創新的報案檢舉方式─透過通訊軟體LINE傳送照片、影片檢舉賄選，一對一對話保障檢舉人隱私，檢舉成立還可領獎金。

南投縣長林明溱、高檢署台中檢察分署檢察長謝榮盛、主任檢察官朱坤茂，南投地檢署檢察長毛有增、南投調查站主任張彥文、縣警局長陳木樹、政風處長李俊樓、犯保協會南投分會主委吳明賢、觀護人協進會理事長黃李濟等相關單位人員，及縣內各行各業、企業、社區等代表都到場共襄盛舉反賄選；並為今年創新的檢舉報案方式LINE QR Code進行揭牌啟用，宣示政府反賄選決心。

南投地檢署主任檢察官林志祐，請民眾當場掃描QR code並示範檢舉情資的提供，流程絕對保密，請民眾安心。

毛有增表示，明年即將舉行的總統及立委大選，地檢署秉持「科技查賄」、「雲端反賄」查賄與反賄並重策略，除了檢察官結合選務、警政、調查、廉政等系統，積極偵辦以金錢、暴力介入選舉外，防制假訊息的擾亂，以及境外資金、勢力介入選舉，也是查察重點。

毛有增表示，今年新增LINE通訊軟體的報案檢舉方式，具有保密功能，由地檢署專責人員與民眾進行一對一對話，還能傳送照片、影片，檢舉成立也可領獎金，完全不用擔心檢舉人的身分曝光，望大家可以多利用，未來也會將LINE QR Code，分送各商家行號張貼，鼓勵民眾發揮道德勇氣檢舉；大選結束後，這款檢舉LINE將應用於協助通報山林盜伐情資之用。

(中時 )