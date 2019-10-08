大陸來台自由行的男子李紹東，被控涉嫌毀損台灣大學校園內連儂牆上反送中海報，經台大學生會提告後，警方依毀損罪嫌將李送辦，檢察官訊後諭令李男限制出境、責付家屬，檢察官今天傍晚以證人身分傳喚台大學生會長凃峻清，據了解，全案最快明天偵結。

據了解，檢方認為，台大學生會是台大連儂牆的管理人，傳喚學生會會長，是要走完法律程序，除了詢問學生會的告訴意旨外，進而了解雙方有無和解可能、或是否同意給對方緩起訴等，以便能儘速結案，讓李男能早日返陸。

台大駐警隊7日上午10時45分，獲報指有人撕毀第一活動中心連儂牆上的反送中海報；同時北市警大安分局羅斯福路派出所也接獲民眾報案，經警方確認涉案人員為大陸觀光客李男，便李帶至派出所作筆錄，台大學生會提告，警訊後依毀損罪嫌送辦。

據了解，檢方訊問時，李男否認受人教唆，供稱他是10月1日與妻子來台自由行，前幾天都在中南部一帶遊玩，7日才到台北市並到台大校園參觀，看到連儂牆上的反送中內容，一時氣憤動手撕毀牆上海報。檢方7日訊後諭令李男限制出境、出海，並責付在台灣的二姑。

檢方認為，李男犯行輕微，亦有悔意，擬加快偵查腳步，今天傍晚已訊問過台大學生會會長凃峻清，希望儘速結案，讓李早日返陸。據了解，全案最快明天偵結。

(中時 )