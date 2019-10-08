83歲的北影影后劉引商與58歲金鐘視后劉瑞琪在人生劇展年度新作《我是周時青》飾演罹患阿茲海默症的母女，劉瑞琪演的「周時青」，目睹母親記憶逐漸消失，自己也一點一滴失去記憶。其實劉瑞琪本身就是失智患者家屬，和家人一起照顧85歲的母親已30多年，經驗讓她深切體會「這是一條不歸路」，她紅著眼眶說：「年輕時不懂得照顧這樣的親人，最後發現最好的方式就是用愛去理解他們，不要有過多期盼，給他無限的愛，狀況就會很好！」

劉瑞琪說，一開始我們都會期待或希望親人回到記憶裡那最好的狀態，但照顧因腦膜炎引發失智的媽媽十多年後家人才發現，不要期待或要求媽媽會回到原來的樣子，只要用最大的愛陪伴，不要再問媽媽「我是誰」、「這是什麼」等問題，因為不斷地考他們反而會令他們因為壓力而築起牆來，變得更加封閉，因為他們真的不記得。

劉瑞琪與劉引商出席公視《我是周時青》首映。（林淑娟攝）

她與家人後來改從愛出發，不再考媽媽了，每天都用鼓勵方式說「媽媽好棒噢」，媽媽喜歡唱歌就陪著唱，劉瑞琪哽咽地說：「其實就是陪著媽媽過著不斷重複、不斷NG的人生，每天陪她唱歌、做她喜歡的事、逗她開心，她的狀況就非常好！」

「自古以來都講愛，雖然很老套，但當你無所求時，就不會受傷害，照顧病患也是如此，無所求時自己就不會有失落感，只要盡人事聽天命，被照顧者也會沒有壓力，他們只要有壓力就會產生很多障礙」。雖然媽媽的主要照顧者是弟弟，她和三姊一起分攤為媽媽洗澡的工作，為了避免媽媽洗澡過程不開心，每次都要快速完成5分鐘戰鬥澡。她也因此盡量不出遠門，以免增加姊姊的負擔。

劉瑞琪坦言自己曾經很不孝，在照顧過程中情緒大暴走，當時媽媽剛脫離加護病房轉到普通病房，她跟姊姊輪流照顧，但她還沒有照顧病人大小便的經驗，有天接班時，媽媽剛好大便，她怎麼處理都不對，媽媽也生氣暴躁東抓西抓，她慌亂生氣到把水盆摔地上，崩潰哭著說：「媽，妳為什麼變這樣？妳不要亂動好不好！」接著打電話向三姊求救，姊姊一來三兩下就處理好了。她後來才知道原來照顧病人也需要技巧，「想透過我自己的經驗和這部戲讓大家知道，就是用愛，只要用愛就解決了，一開始也許有錯誤，但經驗終會讓你找到方法，那個結論就是愛！」

劉瑞琪與出席公視《我是周時青》首映。（林淑娟攝）

劉瑞琪以過來人心情說，「我覺得遇到了，既然沒有辦法改變，就要去接受它；以自己的條件與環境，用正面心態去處理，雖然還是會很辛苦，但那整個狀態會改變很多」。第一次演出早發性家族遺傳阿茲海默症患者，劉瑞琪表示，比較隱憂的是「病發初期沒有自覺，包括家人或自己，但慢慢從失憶或個性上的轉變才會展露出端倪」；她也提醒大眾「不要誤以為這是更年期或老番顛，導致延緩嚴重惡化的治療時程被錯過」。

她說自己拍這部戲時最不想面對的，就是把媽媽搞丟了那場戲，因為現實中的她也把媽媽搞丟過三次，很幸運的是都有找到了。

劉引商出席公視《我是周時青》首映。（林淑娟攝）

82歲的影后劉引商私下則記憶力超好，連出席記者會都是自己搭捷運、走路，她透露自己的爸爸今年6月才以106歲高齡辭世，她欣慰父親可以活到106歲，走時也沒麻煩到孩子，走的時候也只是像睡覺一樣，皮膚比她這女兒還要好，「爸爸105歲時還非常健康，連醫生都覺得他腦子到底怎麼長的，喜歡看書、運動、寫詩、游泳，放棄游泳還是因為游泳池救生員勸他不要游、只要扶著邊邊走就好，爸爸才生氣不去了。」

公視人生劇展《我是周時青》演員林子熙、劉引商、劉瑞琪、魯文學。（林淑娟攝）

公視人生劇展《我是周時青》將於本週日（13日）晚間10點首播，該劇訴說台灣許多阿茲海默症患者家庭必須面對親人「遺忘」的故事，導演丁肇輝以沉靜內斂方式處理「阿茲海默症」這議題；劇中劉瑞琪飾演主角「周時青」，是個受肯定的廣播節目主持人；在婚姻發生問題，與唯一女兒關係也疏離的時刻，仍不輕易展露自己脆弱一面。但周時青目睹母親記憶逐漸消失；自己也一點一滴失去記憶，彷彿一場與世界道別的漫長旅程。

(中時 )