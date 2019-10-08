國慶4天連假即將開跑，東港大鵬灣以國慶煙火在屏東的地主優勢，加開推出國慶限定版「光雕秀船班」，除了團客外，小家庭、自由行也可擁有夜間遊湖、在海上餐廳用餐的「包海」享受。（謝佳潾攝）

國慶4天連假即將開跑，各觀光景點使出渾身解數招攬遊客，當中東港大鵬灣以國慶煙火在屏東的地主優勢，加開推出國慶限定版「光雕秀船班」，除了團客外，也讓小家庭、自由行可擁有夜間遊湖、在海上餐廳用餐的「包海」享受。

遊湖業者指出，夜間遊湖大鵬灣並非首推，2019台灣燈會在屏東時，搭遊湖船賞燈已是一大亮點，當時1至1小時半的遊湖時間，除能感受到慢遊、靜謐的休閒時光外，更能飽覽沿岸絢麗花燈，從海上看到「海之女神」、「巨鮪來富」的感覺就是特別不同。

業者說，夜間遊湖推出至今5年，反應一直都不錯，在燈會期間更是達到高峰，而今年國慶煙火雖在屏東市施放而非東港，但也搭上順風車推出「光雕秀船班」，且有信心再創高峰，因這加班船可以說是遊客千呼萬喚使出來的。

業者說，夜間遊湖的主要服務對象雖是團客，但隨著討論度飆高，不少親子家庭客與自由行也都在詢問，為此，決定在國慶連假的前3天加開船，不分遊客組合人數多寡，只要有預約成功，都能搭上遊湖船一睹水幕光雕秀等鵬灣精彩。

而除夜間遊湖外，海上餐廳也是遊湖行程的亮點，業者說，因3年前蚵殼島被颱風摧毀，所以有了「海上餐廳」的出現，將船定點海上不動並提供用餐服務的構思，不僅新穎也得到熱烈回響，遊湖一事變得多元又有趣，不少乘客都笑稱「人家包場，我們包海」！

(中時 )