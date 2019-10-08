電影《江湖無難事》8日傍晚舉辦台北首映會，入圍金馬獎最佳女配角的姚以緹在除了飾演風情萬種的變裝皇后，還要穿女高中生水手服扮成殭屍。她表示當初練了一支完整歌舞秀，「可以到泰國售票的那種！」卻受限於拍攝場地，最後只能即興發揮，恰巧現場有鋼管，導演高炳權雖告訴她不必用上，但她決定「騷氣全開」首次挑戰鋼管舞，雖然效果不錯，但回家後全身痠痛，「上半身完全不能動！」

姚以緹為該片吃足苦頭，不只點痣、裝假鼻子和假奶，還被畫上屍斑和燙傷妝，她害羞說全身幾乎被劇組摸透。為演活屍，眼睛得戴上白色變色片，視線瞬間變得模糊，但她要跑超遠攻擊坐在車上的黃尚禾，笑言只能憑著走戲時的記憶，順著光源位置一路衝過去，「體驗視障者的生活。」不過最令她意外的是，工作人員都說她穿著水手服演活屍超性感，讓她忍不住自稱「活屍界第一美」。

梁赫群和阿喜在片中飾演邱澤和黃迪揚的電影工作人員，梁赫群回憶在偶像劇《無敵三寶妹》首度和邱澤合作，當年都叫對方「邱耶（台語）」，至今仍改不了習慣，他表示10年前的邱澤比較內向、獨來獨往，如今於公於私都成熟許多，更透露對方在片場小習慣，「他逮到機會就運動，鐵欄杆也能當單槓拉兩下。」

昨晚導演高炳權和監製徐國倫率領演員邱澤、黃迪揚、龍劭華、姚以緹、黃尚禾、阿喜、梁赫群、陳漢典、吳震亞、鋼鐵爸、顏正國以及電影主題曲演唱者李英宏和歌手羅百吉大陣仗出席首映會，片商特地為該片搞笑舉行「坎坷影展」頒獎典禮，更請來三金主持人黃子佼主持。

邱澤在片中台味更勝《誰先愛上他的》，他剛從釜山影展回台，談到韓國觀眾反應，「首映時我和導演坐在電影院一起看，一開始心情很忐忑，因為片中有很多巧思，怕觀眾無法理解，但反應很好。 」

新科金鐘視帝龍劭華為票房在台上作勢要下跪，拜託影迷擴散好口碑，黃子佼故意要姚以緹從「票房破億」和「拿金馬」擇一，姚毫不猶豫選了「破億」。龍在旁大讚姚以緹相當敬業，其中一場戲主動要求他直接撫胸，龍開玩笑說：「拎杯就想說：『卯死了（賺到了）！』」

黃尚禾飾演片中關鍵的抓耙子，甚至揭開姚以緹的衣服讓對方「露2點」，他當下害怕失手讓對方曝光，只好不斷反覆練習。吳震亞則說此次把活屍片當作《角頭3》來拍，打戲絲毫沒手下留情，強調：「爆破槍戰都是來真的，不輸好萊塢！」該片9日上映。

梁赫群、阿喜和李英宏一起走上「坎坷影展」紅毯。（盧禕祺攝）

邱澤從釜山影展返台參與電影首映。（盧禕祺攝）

吳震亞、鋼鐵爸、顏正國和黃尚禾在片中飾演黑道小弟。（盧禕祺攝）

邱澤和黃迪揚在「坎坷影展」拿下最佳拍檔獎。（盧禕祺攝）

(中時 )