東琉線碼頭前的分隔島雜草叢生，在地不少業者擔憂，國慶連假將至，屆時東港觀光門面將因而崩壞。（謝佳潾攝）

東琉線碼頭前的分隔島雜草叢生，在地不少業者擔憂，國慶連假將至，屆時東港觀光門面將因而崩壞。（謝佳潾攝）

東港漁港堪稱是東港觀光的門面，從進德大橋進到朝隆路後，沿途有東琉線碼頭、華僑市場，最後到魚市場，站站都是知名景點，因此每到假日時，朝隆路幾乎塞爆人潮與車潮，但在國慶連假前，整排分隔島雜草叢生，不少業者擔憂門面就此崩壞。

「看起來真的很髒！」在地業者無奈地指出，朝隆路算是東港觀光的門面，不要說假日車流量多，就是排隊等船要去小琉球的遊客也很多，且是多到排到路邊去，而這一整排分隔島雜草叢生能看嗎？有的草堆是亂長到岔出路面，有的則長到用路人看不到對面。

業者說，近年東港的觀光發展愈做愈好，大家都在找特色、謀定位，但當大家把品質顧好時，「包裝」是否能跟上腳步，市容與門面是遊客對遊憩點的第一印象，如果連這個都做不好，即使有再好的內涵，遊客也會在第一眼後大打折扣。

東港鎮公所指出，該路段雖未劃入公所管轄範圍，但基於東港觀光發展，有不定時派人前往整理，而今也不例外，將於9日在人力許可的前提下派人處理，讓東港門面在國慶連假時乾淨登場。

(中時 )