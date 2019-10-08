柯以柔2011年和廚師郭宗坤結婚，育有一名7歲兒子、及6歲與4歲的兩名女兒，日前兩人離婚官司判決出爐，士林地院判准兩人離婚，並要求郭賠償柯以柔40萬元，今(8日)媒體報導，除此之外，郭宗坤更被要求從到3名子女成年為止，每月需付6萬元扶養費，估算郭宗坤未來共需付出1100萬扶養費。

柯以柔離婚案自去年10月開始審理，法官先給雙方4個月調解期，但最終沒共識，本月初法院以「2人婚姻已出現重大事由而無回復之望」為由，判定郭、柯離婚成立。據《鏡周刊》報導，自和柯以柔鬧出婚變以來，郭宗坤和小孩的見面次數少之又少，每月只能和孩子見面兩次，郭宗坤私下常難過表示：「快受不了」。

報導更指出，判決中郭宗坤被要求須每月付1個小孩2萬元扶養費，一個月就要6萬塊，到孩子至民法法定成年年齡才能停止支付，總計需付1100萬元。而柯以柔先前過生日開直播，看似心情不錯，談到未來生活，柯以柔仍堅定表示盼望恢復平靜，強調：「無論大人的世界如何變化，我還是希望能夠讓孩子有穩定、快樂的生活。」

(中時電子報)