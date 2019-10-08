家家日前剛發新專輯《我想要的Ｉ,Me, Mine》，就到TVBS《女力報到》客串演出順便宣傳主打歌〈沒有錯〉，演戲經驗不多的她，心裡一直有個少女夢，就是想被男主角強吻，正巧同場戲的方馨為情所困而大膽強吻劉書宏，家家直喊羨慕。沒想到劉書宏一個轉身馬上環抱家家借位「強吻」，讓她瞬間滿臉通紅。

家家客串《女力報到》，和劉書宏、方馨有對手戲。（TVBS提供）

《女力報到》製作單位為家家量身打造酒吧老闆娘的角色，個性天生大方熱情的家家演起來毫無違和感，同場對戲的方馨表示，之前就很喜歡家家的歌曲，正巧當天是一場需要落淚的戲，從準備時她就一直聽〈沒有錯〉幫助醞釀情緒，拍戲現場聽到家家演唱，眼淚不自覺就掉了下來。」

家家表示，這次客串演出讓她感受到演戲真的很不容易，不只要記台詞還得顧及情緒和鏡位，她深感崇拜。她戲中成為方馨和劉書宏的媒人，下戲後也力邀兩人一起到她11月1日「我想要的」台北演唱會欣賞演出。

家家客串《女力報到》，和劉書宏、方馨有對手戲。（TVBS提供）

近日劇情方喬青(方馨 飾)前男友結婚，心情低落的她，接到好友家家來電，邀請去酒吧喝一杯解憂愁。姊妹相見一起數落前男友，好強的喬青卻說自己也有新的小鮮肉對象，沒想到小鮮肉林書帆(劉書宏 飾)前來，喬青竟然勇敢一吻，讓姊妹家家頓時看傻眼。甫加入《女力報到》行列劉書宏，就跟自己的「女神」方馨演出吻戲，讓他開心的直喊賺到，也期待後續的發展。

(中時 )