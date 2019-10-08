【直播】普通話同聲傳譯 10月8日 香港警方記者會

香港警方今(8)日召開記者會表示，過去4個月來的反修例示威活動被捕人數已增至2363人，而其中241人在過去這個周末被捕，有77人是周六凌晨起生效的《禁止蒙面規例》有關。

綜合港媒報導，6月以來，香港警方一共已拘捕2363人，其中《禁止蒙面規例》實施後拘捕77人。過去4個月暴徒暴力不斷升級，蒙面作惡變得更加兇殘、野蠻，令香港社會法治嚴重受損。

香港警方稱6月至今逮捕2363人，有77人是因《禁蒙面法》被拘。（圖／香港電台）

警方表示，暴徒連續4日的破壞行動比以前更廣泛，有超過200間商鋪或公共設施被破壞，包括40個港鐵及輕鐵站，近100間店鋪或銀行，以及議員辦事處、政府建築物。破壞程度遠超從前，且非常有組織性及針對性，是有策劃的行動，導致香港多區受嚴重破壞。示威者大規模破壞商戶期間，有人盜取財物，形容是「鼠竊狗偷」及「趁火打劫」。此外，警方再推出多平台「報料熱線」及專用電郵讓市民提供非緊急情報。

警方說，過去幾天暴徒在攻擊市民的行為上更趨瘋狂，「似乎不理受害人死活」，近日暴徒分別在旺角、深水埗等地區圍毆市民，多名受害人血流滿面。4天來也有14名警務人員在行動中受傷，包括便衣警員在元朗被示威者圍毆並被投擲汽油彈。另一名警員在將軍澳驅散示威期間，被人從高處投擲單車擊中頭部，頭頸都遭到重創。

警方指出，被拘捕的2363人中，男性1847人，女性516人，年齡在12歲至83歲之間，涉及罪名有非法集結、暴動、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、身處非法集結使用蒙面物品、沒有依從要求除去蒙面物品等。《禁止蒙面規例》實施至今，警方共拘捕77人，50男及27女，年齡介乎12至41歲之間。

另外，有記者在採訪示威活動期間，被警員強行扯下面罩，多名記者在記者會上戴上「豬嘴」（防毒面具）以示不滿。警方解釋，條例新實施尚需時間磨合，會多聽警員遇到的困難，會給予更多指引及訓練。

(中時電子報)