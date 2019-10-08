國慶日4天連假 南投醫院不打烊 21:102019/10/08 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國慶日4天連假，南投醫院守護民眾健康不打烊。（南投醫院提供／廖志晃南投傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國慶日4天連假，衛生福利部南投醫院照常門診醫療服務，並且持續提供24小時急診及小兒專科急診服務，守護民眾健康。 南投醫院院長洪弘昌提醒民眾，秋冬正值流感盛行季節，連假期間民眾出遊、探訪親友時，要注意衛生習慣，落實手部衛生以及咳嗽禮節，保持良好衛生習慣，減少感染的風險。 (中時 ) #南投 #連假 #南投醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南好米季 雙十連假開跑 04:102019/10/04 地方新聞 雙十連假遊南瀛天文館 看《星際先鋒》新片玩闖關遊戲 08:572019/10/04 旅遊 《百貨股》7-ELEVEN搶攻雙十連假商機 12:502019/10/04 財經 雙十連假來台中 國旅享好康 04:102019/10/05 地方新聞 雙十連假 九份若車潮爆量 只開放接駁公車 13:562019/10/05 生活 官田菱角節國慶連假登場 水雉菱角未來可望上市 14:102019/10/05 生活 國慶連假玩龍潭 警察幫你想好怎麼走最不塞 13:532019/10/08 生活 搶雙十連假旅遊美食商機 台南晶英「府城流水席」誘客 14:102019/10/08 旅遊 雙十連假在家享美食 戶戶送 Deliveroo有優惠 14:142019/10/08 財經 國慶4天連假 明午國道湧首波車潮 14:462019/10/08 生活 生活熱門新聞 5年換千萬超跑 豪乳子涵黑歷史曝光 - 生活 豪門媳1句話打臉 于美人曝失婚真相 - 生活 買咖啡機比長期外買便宜？真相超驚人 - 生活 陪伴員林人50餘年的明倫國中 將斥資億元拆除重建 - 生活 搶po國旗照 他開第1槍嗆爆館長 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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