國慶日4天連假，衛生福利部南投醫院照常門診醫療服務，並且持續提供24小時急診及小兒專科急診服務，守護民眾健康。

南投醫院院長洪弘昌提醒民眾，秋冬正值流感盛行季節，連假期間民眾出遊、探訪親友時，要注意衛生習慣，落實手部衛生以及咳嗽禮節，保持良好衛生習慣，減少感染的風險。

(中時 )