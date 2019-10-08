總統蔡英文8日出席第三屆玉山論壇開幕式，為推動新南向政策，蔡英文指出，目前正值全球供應鏈重組，台商積極尋找新的生產基地，南亞和東南亞會成為首選，只要能共同努力，就有潛力在這個區域中創造舉足輕重的供應鏈。

玉山論壇是蔡英文執政後，積極推動的區域與全球對話平台，今年邀請加拿大前總理哈帕（Stephen Harper）、前美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）、美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）、印度「中國研究所」諮詢委員會主席梅農大使（Shivshankar Menon）等國外學者專家與會。

蔡英文指出，台灣願意主動參與區域夥伴關係，為世界貢獻不應該受阻於單方面的脅迫。

她認為，中國試圖孤立台灣的舉動，對區域穩定毫無建樹。國際上理念相近的國家願意認可台灣在印太區域的角色，希望這些國家繼續與台灣同行並與台灣合作，建立更堅實的區域夥伴關係。

目前新南向國家在台就學人數超過5萬人，台灣前往新南向國家就讀的學生也超過2萬人，蔡英文認為這有助於學生拓展眼界，並了解區域議題。台灣也協助新南向國家訓練醫療人才、提升醫療品質，並促進觀光、貿易投資等方面的交流。

蔡英文強調，目前正值全球供應鏈重組，台商尋找新的生產基地，南亞和東南亞將會是台商首選，只要共同努力，就有潛力在區域中創造舉足輕重的供應鏈，並與全球市場緊密連結。

哈帕於主題演說中，提出印太區域發展的3大重點，第一，各國經濟發展需要有包容性，在市場經濟動態發展下，如果經濟成長無法共享，就會發生問題。第二，創造雙贏的貿易關係，如果貿易策略是要創造大量順差，這樣的貿易就無法持久。

第三，需要有好的移民政策，這是加拿大經濟發展重要的一部分，移民政策必須讓外來移民和本地社會都能受惠，否則會出現社會問題。

(工商 )