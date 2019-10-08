中衛運用採用與可口可樂個性瓶收縮膜同等技術的數位印刷在不織布料上，裁切下來的每一片口罩都是獨一無二的印花構圖。（馮惠宜攝）

進銀行前通常要先脫下口罩，但今年10月台北時尚週完全相反，旅居德國的設計師黃世舜＃DAMUR的品牌時裝秀，卻要求賓客戴上口罩才能進入！如此奇特的入場方式引發各界話題，收到口罩入場券的賓客既驚喜又好奇，也更傷腦筋，因為他們必須將口罩融入整體時尚打扮。

約400名賓客入場時都必須戴著設計師黃世舜精心打造的彩色豹紋口罩，彷佛神秘的口罩嘉年華會，旅歐十多年的設計師黃世舜說，本季服裝設計發表重點，是打破刻板印象，賦予物品全新意義。一般人看到口罩只想到醫療用途，為了顛罩傳統口罩只能過濾病菌或空污的刻板想法，他特地採用近來走紅時尚圈的豹紋動物圖騰，讓口罩華麗變身，一舉成為時尚舞台最時髦的配件！

與德國設計師品牌＃DAMUR聯名推出「台北時裝週限定多彩豹紋口罩」的中衛營運長張德成說，中衛這兩年一直在想辦法突破口罩的傳統形象，從2018年跨年晚會與姐姐謝金燕合作送彩色口罩，到現在藉由國際級時尚設計師的功力，將彩色口罩推上時尚舞台，口罩終於不再只是口罩！

為了配合設計師，中衛特地首次採用與可口可樂個性瓶收縮膜同等技術的數位印刷。中衛營運長興奮地說：「這是數位印刷首次運用在不織布料上，可說是口罩界新的突破！」跳脫以往模具印刷的大小限制，同一塊布面上可印上不限長度的圖案，使得裁切下來的每一片口罩都是獨一無二的印花構圖。張德成表示，這項新技術有利於將來與各界設計師合作，讓設計師自由發揮無限創意，甚至可成為少量生產，量身訂做的高級訂製口罩！

(中時 )