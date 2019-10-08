進銀行前通常要先脫下口罩，但今年10月台北時尚週完全相反，旅居德國的設計師黃世舜＃DAMUR的品牌時裝秀，卻要求賓客戴上口罩才能進入！如此奇特的入場方式引發各界話題，收到口罩入場券的賓客既驚喜又好奇，也更傷腦筋，因為他們必須將口罩融入整體時尚打扮。
約400名賓客入場時都必須戴著設計師黃世舜精心打造的彩色豹紋口罩，彷佛神秘的口罩嘉年華會，旅歐十多年的設計師黃世舜說，本季服裝設計發表重點，是打破刻板印象，賦予物品全新意義。一般人看到口罩只想到醫療用途，為了顛罩傳統口罩只能過濾病菌或空污的刻板想法，他特地採用近來走紅時尚圈的豹紋動物圖騰，讓口罩華麗變身，一舉成為時尚舞台最時髦的配件！
與德國設計師品牌＃DAMUR聯名推出「台北時裝週限定多彩豹紋口罩」的中衛營運長張德成說，中衛這兩年一直在想辦法突破口罩的傳統形象，從2018年跨年晚會與姐姐謝金燕合作送彩色口罩，到現在藉由國際級時尚設計師的功力，將彩色口罩推上時尚舞台，口罩終於不再只是口罩！
為了配合設計師，中衛特地首次採用與可口可樂個性瓶收縮膜同等技術的數位印刷。中衛營運長興奮地說：「這是數位印刷首次運用在不織布料上，可說是口罩界新的突破！」跳脫以往模具印刷的大小限制，同一塊布面上可印上不限長度的圖案，使得裁切下來的每一片口罩都是獨一無二的印花構圖。張德成表示，這項新技術有利於將來與各界設計師合作，讓設計師自由發揮無限創意，甚至可成為少量生產，量身訂做的高級訂製口罩！
(中時 )
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