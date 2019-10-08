親民黨到底要如何運用2020年總統參選門票，黨主席宋楚瑜是否將參選？親民黨至今未鬆口，只說要等待開會討論後決定，據了解，宋楚瑜將前往總統府參加國慶大典，明天親民黨也將先舉辦記者會，宋楚瑜公開露面，是否意味將第4度參選總統？引人揣測。

宋楚瑜確定在國慶日露面，外傳這是宋4度參選總統的起手式。親民黨立院黨團明（9日）也將召開記者會，雖然談的是為消防人員安全議題，但也有人認為這是為宋登場暖身。

親民黨今日確實在與媒體聯絡的line群組中預告，親民黨團總召李鴻鈞、陳怡潔委員、周陳秀霞委員明(9)日上午將召開「消防人員安全，中央不能裝傻」記者會。

李鴻鈞也證實宋楚瑜出席國慶大典一事，李鴻鈞表示宋楚瑜之前有說要出席，如果沒有特殊變化應該會去。對於討論親民黨總統與立委選舉布局的決策會議，李鴻鈞表示將在10月中旬或下旬舉辦，但確切時間還沒有定。

(中時 )