行政院長蘇貞昌8日於立法院備詢時表示，剛剛核定了大林蒲遷村計畫，給大林蒲居民最好的居住條件。居民遷村經費約590億元，朝向「一坪換一坪」的目標進行補助。

立委賴瑞隆質詢時指出，大林蒲有800支煙囪，空污嚴重、肺腺癌比例很高，88％民眾都希望遷村。蔡政府歷時3年推動遷村計畫，終於走到最後一步，請問行政院何時可以核定相關計畫？什麼時候給大林蒲鄉親美好未來？

蘇貞昌表示，要讓民眾了解「有政府，會做事」，大林蒲問題不是民進黨造成的，早年國民黨重工業政策，不注重環保，造成大林蒲居民長期受害，民進黨政府以現任執政者的立場道歉

他強調，蔡政府願意用最大誠意、用最大資源，讓大林蒲居民有最好的居住條件。經過相關部會評估，行政院剛剛核定這個案子，為大林蒲居民改善居住環境。

經濟部長沈榮津指出，在與居民協調過程中，感受到大林蒲居民對改善居住品質的期待，朝向「一坪換一坪」的方向進行補償。目前有3件事情要優先處理，包括：第一，委託高雄市政府針對拆遷補償進行調查；第二，私有地部分，做徵收計畫送內政部審查；第三，公有地部分，由航港局協調。

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