勵馨基金會認為，要促進社會達到性別平等、女性享有完整的權利，首先要充權女孩。（勵馨基金會提供／林良齊台北傳真）

台灣性別平等程度居亞洲之冠、全球排名第八，但2018年內閣女性的比例卻下降至14.6％。勵馨執行長紀惠容認為，要促進社會達到性別平等、女性享有完整的權利，首先要充權女孩，唯有充權女孩主體及自我認同，才能從根本撼動父權結構的社會，而透過教育、對話，讓女孩開始關心公共事務，並提供她們更多元的視角和管道參與社會議題，進而為自己發聲，是培力女孩必要的工作。

為了讓女孩能更深刻明白女性公民參與的管道以及重要性，勵馨於今年女孩日邀請民進黨新北市議員戴瑋姍與國民黨台北市議員徐巧芯，現身分享自身透過公民參與，進而參政、發揮社會影響力的心路歷程。

戴瑋珊指出，即使女孩在台灣、主權進步的國家，但還是有很多困難要克服，由其在政治的場域，女孩常常被客體化、幼稚化，但女性能夠透過合作，相互拉拔讓大眾能更聽見女性的聲音；徐巧芯表示，進入市議會後也積極組織協會，專門培力青年參與公共事務，想引導年輕人，如果要投入政治或公共領域時，可以怎麼做、如何培養自己、又有哪些管到，讓年輕朋友對公共事務有更多理解，有更多參與的機會。

「我認為政府所實施的所有政策都應該考量女孩的權利，每一個人都應該理解女孩也能參政，女孩也有決策能力。」亞洲女兒人權獎得主、16歲的蒙古女孩馬甘馬蘇仁‧甘肅國小時便積極參與公共事務，目前她活躍於當地五個兒童組織，由於她幼時曾在學校遭遇性別歧視，於是她積極在全國各地演講，積極和學校、政府社會溝通重視女孩權益。

亞洲女兒社群經營獎、18歲的尼泊爾女孩艾紗．BK，目前擔任尼泊爾兒童社團的主席，也是當地辦女孩賦權計畫的教育者，她主導預防暴力、自我防護訓練、領導力等教育課程，並參與尼泊爾CEDAW《消除對婦女一切形式歧視公約》計畫。

獲頒亞洲女兒特別獎、來自敘利亞的莎瑪．赫扎日，成長在戰火世代的她，八歲時便站上革命的街頭，她的母親因為遊行被政府軍逮捕，花了十年的積蓄將母親贖回，由於身分被警方登記，全家人遭受政治迫害，被迫逃離敘利亞，並分別到丹麥、土耳其等國尋求庇護。

年僅15歲的莎瑪已是敘利亞急救組織的一員，她在土耳其難民營裡表演、教導兒童、女孩和殘疾人士吉他彈奏，透過音樂安撫受難者在戰火威脅下的恐懼與擔憂，僅希望所有敘利亞人都能回到自己的家。

(中時 )