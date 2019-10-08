有「最美空姐」稱號的林佩瑤，先前因到台南吃碗粿，低胸造型讓人驚艷，引發話題。今年從空姐退休的她，不斷被粉絲追問和名廚男友武俊傑的認識過程，她近日也在社群媒體和大家一次說清。

林佩瑤表示，去年12月剛失戀時，受邀到了剛開幕的餐廳用餐，當時主廚過來和我們打招呼，還跟我說其實他跟我有一個共同朋友，一問之下結果那個共同朋友是我前男友的朋友！一聽到關鍵字「前男友」發現我是單身，主廚立馬每天簡訊攻勢噓寒問暖，還時不時問我要不要一起吃飯？要不要接送我上下班？但當時礙於我剛失戀沒心情認識新朋友因此都被我打槍。

林佩瑤有「最美空姐」之稱，先前去吃碗粿意外引發話題「碗粿奶」。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

拒絕了近兩個禮拜的吃飯跟接送邀約後，他依舊屹立不搖每天問我要不要吃飯要不要接送到我都覺得有點不好意思了，於是答應跟他出去吃飯。做菜小有興趣的我，每次問他關於做菜的事他總能回答得有條有理還告訴妳前因後果，不像我做菜完全憑感覺，你問我怎麼做我還不知所云，因此開始覺得這個人好像可以繼續認識看看。

第二次約吃飯，他說要做菜給我吃。他預約了一個烹飪教室一道一道的做菜給我吃，還帶了很好喝的紅酒，旁邊還擺了花跟禮物，結果禮物一打開我差點暈倒，居然是一枚戒指！之後就開始猛烈攻勢每天不管我凌晨五點上班還是半夜兩點下班，他完全不缺席接送，而且還「親手」給我做飛機便當，別人的便當是前一天晚餐剩下的順便帶上飛機吃，我的是現煎的熱騰騰牛排、干貝、炒菇，還配海膽跟松露醬還有烏魚子！

林佩瑤。(圖／翻攝自臉書)

一直這樣維持了一個半月後，主廚問：「追這麼久應該可以在一起了吧！」可是當時主廚留了一個很奇怪的頭！我就說：「那你先去把頭髮剪了再說」

對於頭髮過長加上奇形怪狀我真的是沒辦法啦不是我故意要刁難他，結果隔天他馬上喀擦去把頭髮給剪了，我說有剪嗎還是很長啊！然後他一連去剪了三次，直到她說嗯這個長度好，但還是沒在一起。

林佩瑤。(圖／翻攝自臉書)

之後就是每天都這樣相處，我幾乎所有時間都被他佔據完全沒辦法跟別的男生約會，然後就慢慢的在一起了哈哈哈哈哈哈。一直到現在主廚只要時間允許都會堅持要親自接送我去任何地方，知道女友是吃貨因此常常帶我去吃好吃的或親自做給我吃。

(中時電子報)