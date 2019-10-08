長榮有名劉姓女空服員，她因在2016年整整請了90多天，被公司指「涉嫌騙休假」遭到解雇。劉女不滿提起訴訟，遭桃園地院判敗訴，她不服上訴。高等法院昨天開庭時，法官詢問長榮律師，無法勝任空服員，可否轉到地勤？不過律師也回應「地勤也不輕鬆」。

聯合新聞網報導，劉女2016年只上班154天，而人事行政局估算2016年共有116天的休假，長榮指出，劉在2016年有高達94天連接休假日的上班日都請假甚至曠職來享受長假，並非如她說的生病、照顧爸媽。法院對照他的刷卡紀錄也發現她請傷病假的期間，其實是在購物享樂，因此認定長榮對她的資遣合法。

昨日開庭時，劉女的律師主張長榮解僱劉不合法，但是法官卻認本案關鍵是「她不能勝任這份工作」，法官認為，這樣請假很不好，好奇的詢問長榮律師「若班排好卻不飛，就代表不適合當空服員？可以轉地勤嗎？」不過律師回應「地勤不見得比較輕鬆」，且空服員的班表都早在前一個月公布，劉多次在臨上飛機前請假，也讓其他休假的同事相當不滿。

(中時電子報)