新科金鐘視后賈靜雯，同時也是今年「1919陪讀計畫」代言人，開心慶功之餘不忘打造「與善的距離」！她與弟弟賈子宸（衛斯理）攜手創造的事業第二春「賈以食日」，慷慨捐贈明星商品「麻花麵」200箱（市價近70萬元），給基督教救助協會100個偏鄉陪讀班，當作孩童們的晚餐。

新科金鐘視后賈靜雯，同時也是今年「1919陪讀計畫」代言人。（基督教救助協會提供）

賈靜雯以《我們與惡的距離》宋喬安一角登上金鐘視后，得獎時她以宋喬安劇中台詞「唯有愛與放下才能繼續」自勉並鼓勵大家，現實生活中的賈靜雯也實踐宋喬安的良善，不僅同樣用這句話來鼓勵偏鄉弱勢學子及家長往前看，黑暗過後陽光便在不遠處，一向認為孩子是生活的動力也是最好的凍齡保養品的賈靜雯更以實際行動認捐學童伙食，並表示一定要找時間去花東偏鄉實際探訪1919陪讀班，陪陪孩子們，「我很想去看看他們，聊聊天、說說故事，順便也要問他們愛不愛吃我們的麵哦！」

得獎後的賈靜雯表示，她只想好好睡一覺，與家人圍爐吃一頓，簡單的幸福對於她來說就很足夠了！對於下一部戲，還沒有預設立場，只要角色有趣她都大膽不設限想去挑戰。入行近30年，賈靜雯希望演出更多深刻刻劃人心的劇本，能透過戲劇給予更多人力量。不過，她說男主角如果是孔劉，無論是穿越劇或時裝都可以！

賈以食日的品牌精神領袖賈靜雯關心陪讀班孩童需要捐麵幫助募款。（基督教救助協會）

「賈以食日」是賈靜雯與弟弟衛斯理去年十月合創的品牌，搶占拌麵市場！卸下藝人光環的衛斯理，捲起袖子打拼，回想當初創業過程，與演藝圈一樣高潮迭起。他表示：「團隊跑遍台灣北中南製麵工廠，為了尋找可以完美結合麻花醬的麵條，最後試到心目中的第一名，可是工廠卻因為滿單無法合作。但我們沒有放棄，帶著醬料前往工廠，現場煮給大家吃，結果獲得極高評價！隔天，我們接到麵廠老闆的電話，本來拒絕合作的他竟說，想了一整晚，如果沒有接我們的單，他自己也覺得說不過去。真是皇天不負苦心人！」

基督教救助協會秘書長夏忠堅說，約有8成孩童在1919陪讀班吃晚餐，而陪讀計畫經費僅能夠提供點心，大部分供應晚餐的陪讀班都必須撙節開支，勉力為之。感謝「賈以食日」捐贈麵品，讓孩子可以感受到來自代言人賈靜雯與企業的愛心，也讓身處偏鄉的孩子有機會嚐到「賈以食日」用心製作的美好滋味。

108學年度1919陪讀計畫將持續資助3000名弱勢家庭兒少，年度經費為6000萬元，但目前募款收入還不到年度目標的５成。每個國小班孩子一個月陪讀費1200元，國中班孩子2000元。賈靜雯呼籲大家加入響應支持「1919陪讀計畫」，讓弱勢家庭的孩子能忘記背後，努力向前，像宋喬安一樣最終活出自己、健康成長。

(中時 )