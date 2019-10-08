國慶花車遊行將於雙十節在總統府前登場，中華航空響應今年大會主軸「攜手世界台灣耀飛」，並適逢華航成立一甲子，公司以「華航60全心Go，台灣耀飛國運通」為題，表達華航在航太領域不斷遞進的永續目標，更展現華航致力紮根本土，由台灣起飛引領遨遊的雄姿。

華航表示，本屆國慶花車設計，以象徵領航耀進的A350 60周年彩繪機為視覺主體，結合台北101、吉隆坡雙子星大樓及東京鐵塔等網紅地標，再搭配德國、荷蘭、韓國、馬來西亞等國傳統服飾人偶，彰顯華航立足台灣、攜手全球的企業文化精神；藍、紅色具品牌識別度「60」字樣，象徵「GO」再出發與「∞」無限大，同時祝福中華民國生日與歡慶華航60周年。

華航花車今年再邀得大葉大學造形藝術學系設計與製作，選用台灣在地花材，花語有象徵富貴的牡丹菊、優雅的天使花、嬌豔的仙丹花和浪漫的滿天星，配搭充滿生機的綠色植物長春藤與黃金葛，繽紛色調營造賞心悅目的視覺饗宴。隨車團體青春洋溢的表演與花車上4名空服員，同聲慶賀國慶及獻上華航60周年的祝福。

華航說，希望透過國慶花車創造的意象，向世界宣揚傳遞台灣文化特色的使命，同時期盼能帶領全球更多旅客出發探索美麗寶島台灣。華航花車10月10日上午遊行後，將於自由廣場民主大道展至10月20日，歡迎民眾觀賞。

(中時 )