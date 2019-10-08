八三夭8日推出新歌〈來互相傷害〉邀A-Lin對唱，再創男女K歌神曲。錄音時A-Lin透露大學時期除了擔任熱音社主唱、也身兼貝斯手，八三夭11月23日將在小巨蛋開唱，鍵盤手小橘順勢邀約：「要不要到我們演唱會上來小秀一段貝斯？」，A-Lin語帶保留的表示：「有機會的話可以喔」。兩組人馬開玩笑自稱是「來互相傷害」的「八-Lin（霸凌）樂團」，鼓手阿電急忙跳出澄清：「毋湯喔」。

〈來互相傷害〉以網路流行語做發想，詮釋戀人世界裡相愛相殺的矛盾情感，此次與〈東區東區〉、〈搖勒搖勒〉舞曲製作人 Jae Chong 再度合作。主唱阿璞說，寫這首歌時發現音域跨很大，第一個想合作對象就是A-Lin，A-Lin不僅爽快答應，還感謝八三夭讓自己轉性、展現「暴力面」。

在錄音室裡有台小型投幣電玩機台，A-Lin趁休息空檔時「貢獻」不少硬幣，八三夭感謝她「補貼錄音室房租」，A-Lin逗趣呼籲：「所有藝人都應該去玩一下試試手氣。」此外阿璞聊到歌手通常在錄音完才會吃飯，但A-Lin反而是錄音前先吃飽，且來者不拒、什麼都吃，A-Lin還自爆錄音前先查附近有什麼美食，笑翻所有團員。

(中時 )