蔡英文北市競選總部8日晚間舉辦文山、南中正阮昭雄國政說明會，由民進黨主席卓榮泰與北市競選總部主委黃承國領軍，率領議員王閔生、簡舒培、周威佑、劉耀仁、吳沛憶到場力挺，同時立委林昶佐、社民黨議員苗博雅、無黨籍議員李慶元、議員林穎孟也現身力挺，象徵「進步力量大團結」，以展現民進黨跨黨派的整合實力。

民進黨北市黨部主委陳正德表示，阮昭雄是防災專業的議員，未來也將把他的防災專業帶進國會，由其目前台灣超過30年以上的老宅超過410萬戶，面對近期頻繁的地殼運動，老宅的防震、防災整體通盤檢討與強化，更是刻不容緩的事情，因此，國會更需要具有防災專業的立委來協助國家進行整體的防災規畫與監督。

黃承國強調，阮昭雄是民進黨一路栽培起來的政治強棒，除了是三連霸的議員之外，更是蔡英文總統最強而有力的發言人，多次站上發言台為政策辯護火力強大，在地耕耘深對政策論述也有獨到的深度與見解，未來進入國會，絕對是蔡英文總統國政推動上最有力的推手。

黨部表示，阮昭雄從民進黨中央黨部青年部主任開始，一直到現在成為三連霸的台北市議員及蔡英文總統發言人，深受黨內肯定，因此，這一次更要將這樣優質的立委候選人推薦給文山、南中正的選民，今日蔡英文總統發言人，未來台灣人民的國政發言人，只要黨內上下團結一致，絕對可以成功將阮昭雄送進國會為全民人民服務。

(中時 )