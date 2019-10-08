江宏傑、福原愛8日出席「用愛守護陽光孩子」公益記者會，他們婚後育有一兒一女，很享受家庭生活，福原愛透露女兒很黏江宏傑，「除了睡覺黏我以外，好像我不在也可以」，江宏傑則說女兒不怕生，看到人都會打招呼，因江宏傑每次出門時，都會和福原愛擁抱、親吻，女兒看到後都會學，江宏傑笑虧女兒：「連陌生人都親。」

江宏傑與女兒感情很好，被問及會擔心女兒長大交男友？江宏傑說：「希望她說長大要嫁給爸爸。」大展愛女兒的心。在現場，福原愛看到廣告中燒傷顏損兒等，忍不住掉淚，她說：「想到自己當父母的心情。」並提到1歲多的女兒已會幫忙照顧弟弟，江宏傑感嘆：「覺得女兒真的長大了。」

而福原愛去年在桌球界退役，江宏傑仍努力拼練習、比賽，談到如何安排工作、家庭時間？福原愛表示江宏傑在家時全力幫忙，江宏傑在旁點頭如搗蒜，福原愛說：「你幹麻點頭？」他笑回：「我真的很努力。」笑翻眾人。

此外，江宏傑的姊姊江恆亘先前被爆出在家作風強勢、是「怪獸大姑」，對此，江宏傑無奈說：「先前經紀人已經回應過了」，不再多做任何回應。

(中時 )