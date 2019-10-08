2019金馬影展8日公布《暴雨將至》傳奇導演米丘曼契夫斯基將帶著新作《生之柳》首次訪台出席金馬影展。影展除了選映他一鳴驚人拿下威尼斯影展金獅獎、影評人費比西獎、新導演獎、觀眾票選獎等10項大獎的《暴雨將至》，以及《塵埃》、《母親們》等精彩作品，還將舉辦大師講堂，邀請導演與影迷面對面暢談獨具風格的創作歷程。

甫結束的威尼斯影展也有多部強片將在影展放映，包括3部角逐金獅獎的夢幻新作，坎城影后潘妮洛普克魯茲主演《蜂起雲湧》、智利名導帕布羅拉瑞新作《關於艾瑪》、沙烏地阿拉伯首位女性導演海法阿爾曼蘇爾的《選舉大作戰》。更網羅3部威尼斯影展地平線單元的得獎作品《末日荒蕪詩篇》、《殘酷一瞬》、《非一般家庭風暴》，另還有多倫多影展首映片《星星知我心》，

金馬影展並與瑞士電影中心合作規劃專題，引進5部最新佳作，並藉此專題向年初逝世的瑞士影帝布魯諾岡茨致敬，除了選映凱撒獎最佳法語片《泛白的城市》，還有他最著名的《慾望之翼》與《帝國毀滅》，見證他遊走在守護天使與納粹狂魔的驚人演技。影展將於11月7日至24日舉行。

金馬影展焦點導演：米丘曼契夫斯基。（金馬執委會提供）

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