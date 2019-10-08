李佳歡11月將推出新專輯《開放世界》，同名新歌〈開放世界〉MV8日上線，當中導演為了呈現歌中意境，特地安排「難相處」環境，不僅上山又下海，拍了將近17小時，李佳歡被曬到脫皮，整個臉和皮膚由紅到黑，即便化妝師也難補救，加上鼻樑較高，活脫成為一隻「黑鼻心」，沒想到收工後食不下嚥想嘔吐，看醫生才知中暑，但隔天因為已安排工作，整個人宛如「暈船」硬頭皮撐完。

李佳歡將推出新歌〈開放世界〉。（游手好弦娛樂提供）

為了拍攝新歌〈開放世界〉MV，李佳歡上山又下海。（游手好弦娛樂提供）

〈開放世界〉為英式搖滾歌曲，游政豪作曲、嚴云農填詞，歌詞「只是懸崖而已，我可以跨過去；只是逆光而已，我會看見風景」，導演為了真實呈現，讓李佳歡上山爬懸崖、穿越刺樹林，還到偏僻漁港爬堤防，甚至到九份無耳茶壺山挑戰狹窄山脊，讓工作人員險捏把冷汗，加上拍攝當天體感溫度直達42度，眾人揮汗如雨，李佳歡仍敬業完成。

為了拍攝新歌〈開放世界〉MV，李佳歡上山又下海。（游手好弦娛樂提供）

回憶一年前原本要回馬來西亞考執照當律師，李佳歡因試鏡機會、從選秀節目《聲林之王》嶄露頭角圓夢，她認為：「在繞路或迷路的時候，總是告訴自己，地球是圓的，一定會到達目的地。」她希望這張專輯讓大家一起相信，抱持著正向思考，努力去行動，上天會幫你安排好你想要的路，相信它會發生。

(中時 )