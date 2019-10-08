楊丞琳8日出席擔任7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款愛心大使，她與李榮浩新婚近1個月，表示私下相處沒改變，但現被外界稱「李太太」頗不習慣，並透露從登記結婚後，2人至今仍未見面，因彼此個性成熟，也不會黏著對方，日常靠著時常傳訊息聯繫，「我們不會大肆講電話、視訊，每天一定會早安、晚安，但像睡覺開視訊那種就受不了，很恐怖。」

她這次親自拍攝公益影片，與小朋友開心互動，她提到工作上對小孩會很有耐心，在私下時，則較喜歡獨自安靜的空間，因此對小孩就會滿冷漠，「我姊的小孩，他們會想找我陪他們玩，但我當下可能真的沒事，但我就會滑手機說『阿姨現在有事情要忙，去找外婆』」。

楊丞琳近來忙拍電影、籌備新專輯，也將赴馬來西亞等地展開巡演，行程滿檔，李榮浩將26日在台北小巨蛋開唱，她替李榮浩宣傳：「我期待大家看到他演出，我看過上海北京，非常厲害。」而李榮浩2017年在台北小巨蛋嗨唱時，霸氣朝楊丞琳臉上親吻，令人印象深刻，楊丞琳說：「上次是驚喜，這次可以看他本身才華。」

此外，李榮浩日前在微博表示1個月瘦8公斤，楊丞琳表示李榮浩因之前覺得吃太多、沒有睡好，認為身材狀態沒那麼好，「吃多代謝慢，他就開始減肥，主要吃雞肉、花椰菜、少油少鹽、多運動。」

(中時 )