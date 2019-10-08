英國首相強森先前向歐盟提交新的脫歐方案，雙方7日在比利時布魯塞爾進行談判。據報歐盟在會中逐點反駁方案內容，還直指方案有根本性的缺陷，且了無新意。首相府消息人士向媒體承認，現在根本不可能就新方案達成協議，強森已準備好放棄談判，帶領國家「硬脫歐」。

據英媒取得的內部文件，英方代表提交關稅、貨物規範等技術資料，以說明新方案內容。不過方案遭到歐盟一點一點的加以反駁，指建立海關邊境檢查可能嚴重影響北愛爾蘭經濟；若北愛離開歐盟但留在單一市場，愛爾蘭島將出現2個關稅區，屆時將難以避免設置檢查站；英方希望改革過境公約以便貨物流通兩地，遭歐盟拒絕。歐盟擔心，這可能導致其他非歐盟國家尋求類似豁免，進而危及其內部市場。

強森8日與德國總理梅克爾通話，梅克爾表明，除非北愛也退出單一市場，否則不能達成協議的機會很大。英媒引述消息人士報導，首相府官員相信談判接近破裂。一旦強森放棄談判，很可能會在11月底或12月初舉行大選，但首相府強調仍希望如期在10月31日、在有協議地狀況下脫歐。

歐洲理事會主席圖斯克指控強森企圖把談判失敗的責任歸咎別人，「歐洲及英國的未來在緊急關頭，你不想要協議、不想延長脫歐期限、不想停止脫歐程序，那麼到底你要去哪裡？」

(中時 )