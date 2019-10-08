行政院長蘇貞昌8日於立法院備詢時表示，剛剛核定了大林蒲遷村計畫，給大林蒲居民最好的居住條件，這將成為史上最大的遷村案。大林蒲遷村計畫為建立新材料循環產業園區的一環，總計畫經費為1,054億元，其中包含居民遷村的590億元，朝向「一坪換一坪」的目標進行補助。

立委賴瑞隆質詢時指出，大林蒲有800支煙囪，空污嚴重、肺腺癌比例很高，88％民眾都希望遷村。蔡政府歷時3年推動遷村計畫，終於走到最後一步，請問行政院何時可以核定相關計畫？什麼時候給大林蒲鄉親美好未來？

蘇貞昌表示，要讓民眾了解「有政府，會做事」，大林蒲問題不是民進黨造成的，早年國民黨重工業政策，不注重環保，造成大林蒲居民長期受害，民進黨政府以現任執政者的立場道歉

他強調，蔡政府願意用最大誠意、用最大資源，讓大林蒲居民有最好的居住條件。經過相關部會評估，行政院剛剛核定這個案子，為大林蒲居民改善居住環境。

經濟部長沈榮津指出，在與居民協調過程中，感受到大林蒲居民對改善居住品質的期待，朝向「一坪換一坪」的方向進行補償。目前有3件事情要優先處理，包括：第一，委託高雄市政府針對拆遷補償進行調查；第二，私有地部分，做徵收計畫送內政部審查；第三，公有地部分，由航港局協調。

財經官員指出，行政院8日核定的是大林蒲地區改造為新材料循環產業園區的大計畫，因為當地民眾最關心空污與遷村問題，因此蘇貞昌在立院特別提到核定遷村計畫。預計大林蒲居民遷村一坪換一坪，需要590億元的經費。

整體打造新材料循環產業園區的計畫經費為1,054億元，蘇貞昌核定總體計畫後，各單位就可以按照計畫來推動計畫編定、環評、區域計畫、土地取得等工作，接著就要進行實際遷村的問題。處理完遷村後，就可以開始興建新材料循環產業園區。

先前新材料循環產業園區土地是8成出租、2成出售，為了達到更好的財務平衡，最終核定版本是7成出租、3成出售，另外也納入更多土地，總面積提高到300公頃以上，可以從市場取得更多資金，並把公務預算降低到390億元。

行政院副院長陳其邁也於臉書貼文表示，大林蒲遷村是他始終關心的議題，大林蒲四周有中油大林煉油廠、台電大林發電廠及中鋼公司等大型工廠，工業氣體排放對當地居民生活品質有嚴重影響。而且大林蒲也像一座孤島，居民出入很不方便。行政院正式在8日簽署遷村計畫，預計投入1,054億經費，其中公務預算390億、自償率64.52％。

(工商 )