Lulu黃路梓茵主持《聲林之王》奪金鐘獎，但她卻與主持人獎擦身而過，近期合作李友廷及許哲珮推出新曲〈不算是完美〉，Lulu笑說，本來預期拿一個金鐘獎，剛好可以分享這首新歌，給自己一點掌聲跟鼓勵，但事情往往總是事與願違，「後來發現沒得獎的心情更適合來聽這首歌」，哭喊「原來一切都是天註定啊」。

Lulu黃路梓茵和李友廷抽空拍攝全球流行的「真人開箱」挑戰。（環球音樂提供）

回歸到7、8年前，兩人就在節目《大學生了沒》同框，當時Lulu還是坐在後面、害羞的大學生，李友廷則是接受訪問的特別來賓；如今兩人在以節目主持人和歌手身份相遇，難得緣份特別有感觸，而在主持《聲林之王》就看好李友廷的實力，Lulu也趁勢邀歌，促成合作機會。

李友廷首度為他人製作單曲，在Lulu錄唱後、他用密密麻麻筆記，標出Lulu哪一句情緒很好、哪一句可以調整，既認真又仔細。兩人皆認為歌曲最感動的地方，是當弦樂四重奏的音樂一出來的時候，李友廷表示：「Lulu很適合這樣的一首歌，很溫暖、可以大家一起大合唱。」

李友廷唱作實力堅強，Lulu主持《聲林之王》時就很看好他。（環球音樂提供）

而Lulu錄音時，都會帶著許哲珮送的4顆水晶，對聲音有幫助，Lulu透露有次水晶掉在地上，她緊張地趴在地上找水晶，李友廷也幫忙找，找到後兩人還大聲歡呼，畫面超爆笑。

Lulu和李友廷兩人抽空加入全球掀起的一波「真人開箱」挑戰，拍攝近期裝備開箱挑戰照，李友廷就算躺著也不忘秀一段吉他，Lulu封他為「吉他之神」，李友廷回敬稱呼Lulu為「平面女王」！兩人直呼：「躺著工作滿爽的啊！」新歌〈不算是完美〉將於10月9日至11日於Hit Fm電台首播。

(中時 )