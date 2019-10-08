美國聯邦調查局（FBI）6日表示，一名79歲老翁殺害至少50人，使他成為美國史上殘殺最多人的連環殺人魔。

FBI表示，李特（Samuel Little）坦承從1970至2005年間犯下93起殺人案件，大部分受害人是女性。

雖然調查人員僅能確認他涉及其中50起殺人案，但他們認為李特的所有供詞都可信。

FBI已經建立一個網站，顯示李特自行繪製的受害者畫像，以及他憶述這些不明殺人案件的影片。

FBI在網站上寫道：「然而許多受害者的死因原本被裁定為服藥過量或歸因於意外和不確定因素。一些屍體從未被找到。」

李特因為三起謀殺案遭定罪後，於2014年被判處終身監禁。

FBI犯罪分析師帕拉佐洛（Christie Palazzolo）表示：「多年來，李特相信自己不會被逮到，因為他認為沒有人會為他的受害者說話。」

「即使他已經入獄了，FBI仍認為替每個受害者尋求正義很重要，盡可能讓每個案子結案。」

(中央社)