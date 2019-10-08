藝人楊丞琳與李榮浩日前被拍到在大陸完婚，她也在出席活動時大方承認，對八字、風水有研究的「毛衣格格」老師，就針對兩人看命盤，她發現兩人在今年下半年都有些變化，楊丞琳則是紅鸞星動，但她提醒兩人應該注意明年的變化，容易有婚姻危機。

楊丞琳下半年紅鸞星動，也是命理老師覺得會結婚的主因。（圖／資料照）

毛衣老師看了兩人命盤後表示，楊丞琳今年下半年紅鸞星動，又走正官格局，女生只要流年有正官，一定是被月老追著跑，不想結婚也很難。李榮浩的八字則走偏印，本來就會有很多與平常不一樣的想法出現，本身帶偏財的他，也許對結婚並不感到有太大興趣，與宋仲基相同。但是一旦流年給他了一個偏印，就會莫名其妙會做出平常不想做出的決定，加上下半年地支走正財，正財就是老婆，也難怪會忽然想結婚。

毛衣老師表示，楊丞琳與李榮浩明年將有婚姻危機。（圖／毛衣老師提供）

但兩人明年流年將有狀況，明年的流年李榮浩走劫財，字面上意思就是破財，但是財也代表老婆。男性流年走劫財，很容易婚姻觸礁；巧合的是楊丞琳明年走傷官，官代表工作還有老公，當走傷官的時候，容易失業、失戀、離婚。

不過楊丞琳與李榮浩明年將遇上婚姻危機，所幸命理老師給出解藥。（圖／翻攝自李榮浩微博）

但她建議他們因為一個走傷官、一個走劫財，傷官代表兒子，劫財也代表破財，所以如果楊丞琳明年懷孕生一個可愛的寶寶，並花錢好好的辦一場婚禮或是用孩子的名義去捐款做一些慈善，是個非常好的化解方式，一切都會逢兇化吉。

(中時電子報)