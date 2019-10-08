第5屆台中國際動畫影展將於11日起展開為期10天的放映，是開辦至今最長映期外，今年預售成績也已超越去年票房，主辦單位今公布訪台影人和評審團陣容，來自德國的跨界藝術創作者麥斯海德勒（Max Hattler）和資深動畫導演海蒙庫莫（Raimund Krumme）分別被選為本屆焦點導演，影展除規劃專題回顧外，兩位導演也將造訪台中與觀眾見面，除此之外，本屆影展更將有超過30位國內外影人接力出席。

配合本屆的「音樂與聲音」主題，兩位焦點影人也都是結合動畫和聲音的箇中翹楚，他們雖然都來自德國，但均和亞洲有深厚淵源，現年69歲的海蒙庫莫是德國重量級動畫大師，近年旅居台灣，現正於台北藝術大學擔任客座教授，本屆影展將選映他1986年發表，被選為動畫影史百大經典作品的《走繩索的人》等六部作品，並在節目播映完畢後舉辦導演講堂。

今年43歲的麥斯海德勒是當今藝術界備受矚目的動畫作者，作品風格習慣去除所有敘事，透過音樂節奏和抽象影像來衝擊觀眾的感官空間，開啟觀眾對動畫的全新想像，現正於香港任教的他將在周末訪台。

除了兩位焦點導演，今年台中國際動畫影展更有超過30位以上的國內外影人將造訪台中，包括開幕片《衝出迷境》的導演吉特保羅迪斯（Gints Zilbalodis）；首次製作長片就獲得北美最大動畫影展「渥太華國際動畫影展」長片首獎的《搖滾吧！中二樂團》導演岩井澤健治和製作人松江哲明。

另還有恐怖動畫《阿拉涅的蟲籠》導演坂本朔及製片福谷修；打造《惡童當街》、《海獸之子》等經典動畫的製作人田中榮子、而台灣代表包括現正拍攝電影《粽邪2》的《好時光》導演廖士涵；今年入圍金馬獎的《金魚》導演王登鈺也將出席16號的頒獎典禮，和在場觀眾一同揭曉得獎名單。

(中時 )