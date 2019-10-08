大慕影藝以首部劇集作品《我們與惡的距離》，勇奪第54屆金鐘獎戲劇節目獎、女主角、男女配角、導演、編劇等六項大獎殊榮，堪稱本屆金鐘大贏家，《與惡》金鐘製作團隊大慕影藝昨（7日）釋出全新力作《做工的人》超前導預告，搶先一睹真實大型工地主場景，首支影片表現更超越《與惡》超前導預告記錄，首播12小時已超過10萬人次點擊。

短短20秒影片中只見李銘順、游安順、薛仕凌三人在工地中的背影，最後一幕驚見彩蛋鱷魚出沒，整個充滿既真實、卻又魔幻、生猛的特殊氛圍，令觀眾敲碗喊話「赤裸裸，真的生猛，期待了！」、「從沒想過以看電視劇的方式去窺探鐵皮圍欄裡面的景象」，更有眼尖網友發現影片中「真實呈現工人午休的克難」，多數網友更為製作團隊加油打氣「是台灣首見的題材！」、「期待台劇的觸角能深入各行各業不同階層」，讓製作團隊信心大增。

《做工的人》李銘順（左四）、游安順（右三）、苗可麗（右二）首度演出工人角色。（大慕影藝提供）

「首部大型工地實景拍攝劇集」《做工的人》，劇情改編自作家林立青的同名暢銷書，由鄭芬芬、洪茲盈編劇，破億導演鄭芬芬執導，邀來資深戲骨李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗，以及做工青年薛仕凌，五位演員精彩化身「做工的人」，親身進入真實工地拍攝，創下台劇首次在大型工地實景拍攝的紀錄。

製作人林昱伶表示，「其實《做工的人》本該是我們的第一部作品，但從原著轉換為影視劇本的改編耗費了很長一段時間，於是因緣際會下先拍了《與惡》」。林昱伶回想當時：「是被作者林立青的筆觸感動，書中所描繪的人物呈現了某個真實社會的縮影，是很好的IP改編素材，這類題材過去較少被觸碰，因此具備很強的挑戰性，吸引我們想去嘗試。」問及在金鐘加持後，接下來推出新作會不會有壓力？她笑稱：「壓力不是得獎才有，是時時刻刻都會有，但壓力也是督促進步的方式，正面看待！」

《做工的人》柯叔元投入真實工地拍攝。（大慕影藝提供）

談到超前導預告中曝光的真實工地主場景，林昱伶坦言，最大困難點是「根本找不到」，也無法像《與惡》的新聞台一樣能「耗資打造」。「工程都是有進度的，容不得我們打斷，劇組大隊人馬進入工地，安全維護就是一大挑戰，加上導演要求要SRC（Steel Reinforced Concrete：鋼骨鋼筋混凝土）結構的建物，在在增加尋找的難度。」於是劇組團隊提前兩個月展開「全台工地大搜索」，初期碰壁無數，終於在開拍前找到了夢想中的實景工地主場景，導演鄭芬芬則說，當時離拍攝期已經非常非常近，劇組壓力巨大，甚至開始啟動備案，某天場景經理到了台南，先到當地有名的寺廟祈求，然後照慣例開始掃街，走進了一棟正在興建中的29層樓建物，沒想到居然得到建設公司善意的回應，「可能是老天爺聽到了我們的心聲吧！」

「首部大型工地實景拍攝劇集」《做工的人》劇情描述鐵工阿祈（李銘順飾）、板模工阿昌（游安順飾）和怪手阿全（薛仕凌飾），幾個懷抱發財夢的好友，在工地裡搬演一場又一場荒謬搞笑的發財戲碼，被笑稱「噗嚨共三人組」。他們從這塊地轉那方圍籬，幫人做工蓋房，卻只能望樓興嘆，為了心中神聖的夢想，不斷發夢、夢破、滿腔熱血再來一個。人生確實很難，但他們想用不服輸的噗嚨共精神撐起一個家，撐起夢想。《做工的人》官方粉絲團日前正式開啟角色人物連載，除了五位主角李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗、薛仕凌，還公開了新生代人氣演員《返校》的曾敬驊、《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》的項婕如加入演出，令人拭目以待。

(中時 )