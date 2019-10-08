研發短暫太空體驗飛行的維珍銀河公司(Virgin Galactic )，終於迎來了重要的大客戶，他們將在明年初與義大利空軍簽署了一項合約，負責高空飛行實驗。

空軍科技(Airforce-Technology)報導，維珍銀河公司的太空船二號(SpaceShipTwo)，能夠將包括2名飛行員在內的6名乘客，送到離地表80公里以上的亞軌道高度，雖然這個高度只能維持幾分鐘，但是對於一些簡單的失重實驗算是足夠了。根據合約，義大利空軍希望在未來幾年，3個研究人員和一套研究設備，能夠定期進行太空實驗。

太空船2號的艙內情景，兩名駕駛戴著頭盔與氧氣面罩，擔任乘客的貝絲‧摩西斯則紮著馬尾戴墨鏡。(圖/維珍銀河)

維珍銀河公司首席執行官喬治·懷特塞茲(George Whitesides)說： 「我們很高興與義大利空軍合作，並感到榮幸。他們計劃在太空船二號上進行測試的實驗，將擴大我們對太空科學的理解。」

在太空二號上，研究人員飛到高空時，可以鬆開安全帶，體會幾分鐘的零重力的感受，並在這段時間進行失重實驗。

由於最大乘客數量為4人，所以義大利將是以3位研究人員與1組儀器，以研究「從重力到微重力的過渡階段，對人體的生物學影響」。

據了解，研究任務還將包括綠色燃料、液滴化學的測試等等。

義大利國防合作專員史特凡諾‧康德將軍(Stefano Cont)說：「空軍不是只有防衛領空，也是重要的研究機構，對於太空環境的基礎研究，將有助於維持義大利在航空與太空領域的潛力。」

(中時電子報)