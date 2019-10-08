國民黨祕書長曾永權（左起）、國民黨榮譽主席吳伯雄、建研會理事長郭國聖、國民黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱、前行政院長張善政及前台北縣長周錫瑋（後排右二）等人一起啟動儀式，展現團結氣勢。（范揚光攝）

工商建研會今天舉辦支持高雄市長韓國瑜競選總統後援會成立大會。國民黨前主席洪秀柱呼籲不要再分經濟藍、知識藍、庶民藍，「你一藍，我一藍，分不同藍就沒希望了」。韓國瑜致詞時表示，民進黨執政3年多不好好幹，「台灣就快跟北韓一樣整個被鎖住」，他要開大門走大路，帶領台灣勇敢走出去。

工商建研會率先成立韓國瑜工商界的後援會，國民黨主席吳敦義、前主席吳伯雄、洪秀柱都到場支持。吳敦義要在場會員支持韓國瑜當選總統並讓國民黨立委席次過半，才能打造廉能、拚經濟、公義和諧的社會，並用一中各表的九二共識讓兩岸關係和平穩定發展。

吳伯雄說，韓國瑜已經帶動台灣庶民大團結、大覺悟，「國家安全，人民有錢」就是庶民的願望。他形容韓國瑜是漢高祖劉邦，而國民黨有很多蕭何、韓信跟張良，韓如果能當選又有人才幫他，中華民國才能重新站起來。他也提醒選舉要努力到最後一刻，過去就發生過兩顆子彈或是奧步扭轉選情，要團結到最後一刻。

洪秀柱呼籲不要再分經濟藍、知識藍、庶民藍，「你一藍，我一藍，分不同藍就沒希望了」，現在大家一定要心無旁騖，合力下架民進黨，不下下民進黨，台灣就沒有明天，現在香港動盪，沒有出路，如果不下架民進黨，今日香港就是明日台灣。

韓國瑜致詞時表示，他很感佩工商界的精神，「賺錢不忘了愛國，愛國不忘了賺錢」，台商的韌性跟勤勞也是世界有目共睹，在密克羅尼西亞這樣的國家，陸上還有女性沒穿上衣，路過還有人在丟石頭的地方，台商已經在那邊設置工廠了，台商在外奮鬥就是一個字「衝」。

韓國瑜說，民進黨執政讓台灣人民傷心，給了他們全面執政的機會，卻不好好幹，大家希望民進黨能爭氣，偏偏執政黨帶給我們的卻是無盡的辛苦，執政3年半把台灣搞成這樣，區域經濟的整合已經正在進行，周邊各國已經都有關稅同盟，但台灣就快變成跟北韓一樣整個被鎖住，他如果當選總統，將會在國家安全沒有疑慮的狀況下開放，要開大門走大路，勇敢走出去。

韓國瑜說，台灣人民一天都不能再等了，台灣的未來就在台灣同胞手上，民進黨敗了還是最大的在野黨，但國民黨如果敗了，民進黨可能會用不合法手段，把國民黨給抄家滅族。

(中時 )