雖然莫瑞事件鬧得沸沸揚揚，導致大陸央視決定禁播本周中國熱身賽兩場比賽，但NBA熱身賽依舊如火如荼進行著，今晚哈登砍進34分，但還是無用，最終129比134遭到暴龍逆襲，吞下熱身賽首敗。

火箭首節在哈登與韋斯布魯克的領軍下攻下44分，但也只領先暴龍4分，半場結束將優勢擴大至12分。易籃再戰，火箭主力球員先後退場休息，攻勢頻頻受挫，暴龍逐漸追回落後分數，比賽來到決勝節，米勒和傑佛生接連得手，暴龍反超比數，火箭小將企圖反撲，可惜最後還是以5分之差飲恨落敗。

上午向大陸球迷道歉的哈登，晚上14投11中，包含4顆三分球，攻下34分、7助攻，他在球場上的時候火箭領先暴龍13分，等到他退場後火箭守成無力，讓坐在場下的哈登只能徒歎負負了。

但槍投靠的韋斯布魯克，10投4中，13分、6助攻，但也發生了5次失誤；卡培拉12分、6籃板；艾瑞克戈登12分。

暴龍西亞卡24分、11籃板、4助攻，伊巴卡18分、5籃板，范維利特16分、5籃板、5助攻、3抄截，鮑爾14分。

(中時電子報)