《祈禱》甫入圍第76屆威尼斯影展VR主競賽單元及英國雨舞影展，是由HTC VIVE 和日本當代藝術家小松美羽及資深音樂創作大師黃韻玲三方共同創作、歷時超過一年之久的VR互動藝術作品，9日下午兩點起於高雄海洋文化與流行音樂中心鯨魚堤岸O2將展開為期五天「黃韻玲x小松美羽x HTC「祈禱」VR音樂跨界狂想體驗展」，這是該片繼威尼斯影展後在台舉辦的全球首映。

黃韻玲為該片花8個多月創作音樂，過程中不段在修改調整，她表示：「在虛擬實境沉浸式空間的身心體會與開放空間的感受是截然不同的，因為在虛擬空間中不管是聲音的細度與更貼近心的寧靜感，這與以往的創作的確很不一樣。這次VR音樂創作上最大的收穫是唯有心裡的安靜才能讓自己靜下來，聽見更多的可能性，讓音樂走出更多不同的面貌。」

觀影者戴上VR頭顯後可以走進充滿神獸意象的世界中，讓觀影者能夠去探索這個奇幻的空間。HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘說：「在《祈禱》作品中我們達成了三項創新，包括科技結合藝術的跨界創新、正在開發中區塊鏈交易平台上的商業創新，以及從互動模組（聲音、味覺、互動）達成技術創新。」

有別於威尼斯影展期間的現場裝置規劃，HTC VIVE 為這次展映量身規劃全新的大型裝置藝術，劉思銘說：「這次展映現場將融入層層迷宮元素，主要為了突顯藝術家在追尋靈感的軌跡，從現實的裝置進入虛擬的VR，並讓觀眾真實體驗從零開始摸索的創作過程，用情境設計增添話題性。」

《祈禱》。（HTC VIVE ORIGINALS提供）

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