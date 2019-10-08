POP Radio YouTube頻道突破10萬訂閱，為慶祝穩居全台電台訂閱冠軍寶座，推出特別節目「主持人踹共！十萬個為什麼」，開放聽眾提問，《POP有夠靚》主持人吳怡霈到朱學恒的《POP搶先爆》作客時，抱怨在戲劇《天之蕉子》擔任女主角大談苦情虐戀，自爆想演「小三、心機女」，朱學恒提醒她小心被網友圍剿，吳怡霈也樂觀說「不怕被罵」，想在演技上更加突破。

聽眾問吳怡霈「主持演戲二選一」，吳怡霈掙扎後選擇「主持」，朱學恒起鬨要把這段影片寄給電視台長官看，讓吳怡霈又急又氣「以後可能沒戲接了！」朱學恒問是否會愛上對戲演員？吳怡霈則否認「我覺得還好」，網友留言「怡霈以前都跟納豆、阿Ken對戲」，搞笑表示「這要愛上真的有點難」。而朱學恒則說，10年前在電視台「那時是乾乾淨淨的記者」，吳怡霈傻眼「現在看起來是多糟？」，朱則解釋當時清新，現在是另種美。

邱明玉跟林書煒在《POP最正點》聊到網上不理性批評，林書煒立刻反擊網友對老公蔡詩萍的評論。（POP Radio提供）

POP Radio主持人邱明玉到林書煒主持的《POP最正點》作客，被問到「如何看待不理性網友的批評」，邱明玉透露自己看起來很兇，「內心其實很膽小」，很少看網友留言。林書煒提及，有次看到網友罵老公蔡詩萍「過氣文青」，讓她很不平，但老公完全不看、看了心情也不會受影響，她笑說「應該是年紀大了，人生到達不同境界」。更多內容請鎖定POP Radio Fm91.7收聽，或到YouTube頻道觀看直播影片。

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