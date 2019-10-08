為應對中國大陸如排山倒海之勢的反制NBA活動，NBA總裁亞當．肖華(Adam Silver)於8日晚間再發表一份聲明稱，NBA認識到美中兩國有不同的政治制度與價值觀，來自世界各地的人對不同的問題也有不同的觀點，但裁決這些分歧不是NBA的職責。而且NBA也不能去監管其成員在這些分歧的問題上該說什麼或不該說什麼，因為NBA無權這麼做。

NBA總裁肖華在日本接受媒體訪問時表達對火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)涉港言論的態度後，在大陸激起一連串的負面反應，肖華表示對莫雷的談話造成的影響表示歉意，但仍支持莫雷表達自已意見的權利。他的說法未獲得大陸輿論的接納，多數大陸演藝界明星紛紛表態退出NBA中國賽的活動，而央視也在中午宣佈暫停所有NBA賽事的轉播，網路上對肖華的表態更是一片嚴厲批評之聲。

在大陸連續祭出反制措施之後，肖華於8日晚間再次發表氣溫和的聲明試圖解釋NBA在政治分歧問題上的立場。他在聲明中說，他意識到之前的聲明讓人感到憤慨和困惑，沒有說清NBA想表達的立場，因此做出更清晰的解釋。

肖華說，過去30年NBA對中國人民產生了巨大的吸引力，籃球成為增進中美人民感情的紐帶。同時，我們也認識到兩國擁有不同的政治制度和價值觀。我們的業務擴展到各個不同制度的國家時，有很多人質疑我們的動機，認為這不只是商業領域的擴展。

他表示，平等、尊重、言論自由的價值觀長久以來定義了NBA，以後也會繼續下去。做為一個以美國為基礎的全球性籃球聯賽，傳遞這樣的價值觀是我們最大的貢獻之一。事實上，NBA經久不衰的原因之一就是我們的包容性，接納不同的觀點、背景、種族、性別和宗教。現在有25%的球員都不是出生在美國，我們的同事在各地工作，包括北京、香港、上海和臺北。這樣的多樣性帶來一種信念：無論我們有何不同，都可以尊重和珍視彼此。

肖華指出，來自世界各地的人對不同的問題有不同的觀點，這是無法避免的，也包括美國和中國，但裁決這些分歧不是NBA的職責。而且NBA不會去監管球員、雇員和球隊老闆在這些分歧問題上該說什麼或不該說什麼，我們沒有權力這麼做。

肖華最後說，籃球深深聯繫美中兩國球迷的心靈和思想，在一個國家與國家間分歧日益加深與擴大的時代，我們相信體育可以成為一種凝聚人心的力量，讓我們更關注作為人類的共同之處，而不是我們之間的差異。

據《中國新聞網》指出，遭到大陸演藝界與媒體抵制的年度NBA中國賽將於本周在上海舉行，據悉肖華仍將按原計劃於本周抵達中國大陸，活動很可能仍然會照常舉辦。

肖華在日本的新聞發布會上回答媒體詢問時表示，「姚明非常生氣，我只想說，NBA支持的自由表達，包括莫雷、蔡崇信和姚明所有人的表達。我知道莫雷觸碰了中國的雷區，讓姚明非常生氣，無法接受。而我理解我們的不同價值觀，但我希望雙方能夠多點容忍的心態，願意聆聽彼此，而不是頤指氣使。我絕對無意干預別國內政。我希望自己能跟姚明達成共識，但他現在仍非常生氣。 」

(中時電子報)