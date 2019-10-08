陳謙文近期演出TVBS《女力報到》帥氣輔導長跟三立台灣台《天之蕉子》大反派受矚目，演歌雙棲的他，8日晚間現身金曲、金鐘雙料得主華姵的十週年長笛音樂會，擔任壓軸跨界彩蛋，他在演奏會尾聲時，以「鬧場」方式，唱京劇「干擾」華姵的長笛演出，正當全場訝異之際，陳謙文邊吹小號邊上台，再用聲樂演唱和長笛和鳴，帥哥美女的脫稿即興演出轟動中山堂滿座千餘名樂迷！

在雙方跨界的壓軸彩蛋中，陳謙文唱京劇《蘇三起解》「干擾」華姵的《月亮代表我的心》、用小喇叭吹台灣民謠《四季紅》「鬧場」華姵正吹奏的《四季紅》，上台後則大唱聲樂〈Pie jesu osole mio〉和華姵的長笛一起完美Ending！

陳謙文現身華姵的十週年長笛音樂會擔任壓軸彩蛋嘉賓。（華劇場提供）

陳謙文從國中到大學都是管樂社社長，擅長小號，後來參加歌唱比賽出道，卻是因為戲劇演出而受矚目，特別是在《天之蕉子》演大反派爆紅，對他來說，這也是一種「跨界」。

陳謙文今重拾小號，意外扯出一段「愛的小號」往事，高中時身為管樂社社長的他，和女指揮譜出一段純純的愛，每天早上升旗、午休練習，放學團練，登對的兩人，被全校封為「神鵰俠侶」。但畢業後上了不同大學感情慢慢變淡，但這一直是陳謙文腦海裡最美麗的初戀，他從國中起吹了十年小號，至今也十年沒吹，為了好友華姵再吹小號，他直呼：「我好久沒吹了！」也回憶起這段「愛的小號」初戀。

陳謙文現身華姵的十週年長笛音樂會擔任壓軸彩蛋嘉賓。（華劇場提供）

導演林竹君也預告，陳謙文和華姵將於明年合作華劇團大戲《梱之聲》，陳謙文戲裡一人分飾五角，今天的多頭彩蛋演出也是此劇的暖身預告！明年的《梱之聲》中，陳謙文一人分飾五角，分別是流浪漢、失去女兒的父親、學京劇的追夢者、老人和吸血鬼，挑戰極大值！

長笛音樂家華姵有百變長笛天后美譽，今晚她在台北中山堂舉辦《華姵 純粹回臺十周年長笛音樂會》，特別邀請師出同門的陳謙文擔任神秘嘉賓，兩人緣起十年前拜師林竹君旗下，共同上戲劇課的情誼，相識十年中，華姵事業成功，曾獲第51屆廣播金鐘獎非流行音樂節目主持人獎，以及第28屆傳藝金曲獎最佳宗教音樂專輯獎。陳謙文不但出專輯，也以熱播中的《女力報到》和《天之蕉子》走紅，兩人認識十年，也出道十年，首次跨界合作為明年的作品《梱之聲》預告暖身。

(中時 )