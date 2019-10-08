國民黨總統參選人韓國瑜副手人選尚未出爐，有人點名前新北市長朱立倫，對此，朱立倫今(8)日表示，他將全力輔選，「成功不必在我，但一定有我。」不改一日一黑韓習慣的前民進黨立委林濁水認為，周錫瑋與韓國瑜是天造地設的一對，「韓大市長不必猶豫了」。

林濁水在臉書調侃周錫瑋：「當韓國瑜副手？周錫瑋說自己現在已『無所求』，只是在實現自己的承諾，外界傳的副手人選，都交給韓國瑜自己決定。」

林濁水酸周錫瑋、韓國瑜「盡得被動參選精髓。真是天造地設的一對啊，難怪一個上山打虎，一個爬樹。韓大市長不必猶豫了。」

國民黨總統初選過程的紛擾，迄今仍未獲平息。到底誰來擔任韓國瑜副手人選？原本，可能性最高的朱立倫，他一直表示，已強調多次，無論在立委、或總統選戰，他都會努力幫同黨參選人全力加油，做好輔選角色，「大家是助選員、啦啦隊，雖不是主角，但也要做好各自的角色」。

其在新北市的接班人侯友宜更搬出市政當擋箭牌，不接韓國瑜新北競總主委；相關輔選活動離得遠遠的。侯言語間有意無意透露的訊息，總讓人不免聯想在暗酸高雄市長韓國瑜只忙著選總統。在此氣氛下，國民黨自曝離析分崩，力量四散危機。無怪乎！林濁水天天「黑韓」不亦樂乎！

(中時電子報)