Tizzy Bac今年邁入成軍20周年，宣布啟動「TB20」計畫，並在12月14日於天母體育館舉辦「鐵之貝克 XX」大型演唱會，不但是出道以來規格最大的演出，還將精心準備特別橋段，以獨特「X型舞台」打造不同以往的演出，要給所有「股東」驚喜。

Tizzy Bac宣布將在華山舉辦快閃酒館。（相知音樂提供）

主唱惠婷說：「鐵之貝克是我們第三張專輯《如果看見地獄，我就不怕魔鬼》裡的一首歌，也是歌迷幫我們取的中文團名，『X』代表10的意思，古代的歐洲，習慣用符號X代替署名，10年前我們跟『股東』們立下的你們都不要變的約定，轉眼過了十年很高興大家都在，所以我們要再畫下新的X，邀請大家跟我們繼續往前奔跑！」

把歌迷比喻成「股東」，Tizzy Bac解釋過去演出都命名「直銷大會」，所以買票的歌迷都是股東，資深歌迷還會升級「鐵股」，笑稱是「藍鑽等級」。面對20周年演唱會，除了會精心準備特別橋段，連賣票時間也暗藏彩蛋。此外「TB20」計畫還會推出「六張專輯全復刻黑膠Boxset」與「首本歌詞全紀錄書籍」，把20年來的精華濃縮給歌迷珍藏。

Tizzy Bac成軍20周年，將舉辦「鐵之貝克 XX」演唱會。（相知音樂提供）

為了慶祝20周年，Tizzy Bac還跟臺虎攜手打造紀念酒款「開放性骨折」，以歌名為靈感創作，把蘋果酒跟接骨木花與檸檬汁調配，呈現出酸甜口感，團員比喻：「人生總會遇到各種低潮，我們要越挫越堅強，哈利波特裡鄧不利多的魔杖就是用接骨木製成的，所以我們希望這款酒也可以幫助每個骨折的人生『接骨』。」聯名紀念酒款將在10/18~10/20搶先在華山文創園區的「鐵之貝克 XX小酒館」開賣，團員還會擔任一日店長並規劃不同主題活動，邀請股東參加，同時11/7起陸續在萊爾富北部限定門市開賣。Tizzy Bac 20周年演唱會「鐵之貝克 XX」，10/10上午11點11分iNDIEVOX開賣。

(中時 )