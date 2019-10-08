俗話說「中秋過後夜夜涼」一點也不假，過了中秋，迎來的節氣便是「寒露」（每年的10月8日或9日），氣溫比起「白露」更低，露水也更多，這時應該開始儲存體內的陽氣，準備要過冬了。

春生、夏長、秋收、冬藏，中醫的養生觀和四季運行之道緊密相繫，因為中醫認為，人體就是一個小宇宙，而小宇宙應該要和外界的大宇宙互相對應。到了秋天，白晝變短，夜晚則拉長，隨著自然運行的陽氣減弱、陰氣增加，人體的陽氣也要內收，早睡早起可以減少體內陽氣耗損，並儲存更多陽氣，以斂陰養氣、準備過冬。

除了起居有度以外，秋季時也要開始練習讓心性平穩，才能保有元氣，安度秋冬。

保持運動習慣，是可以幫助放鬆、舒壓的好方法之一。

從臟象學來看，秋燥會抑制肝氣，肝氣鬱結就容易悶悶不樂、產生各種情緒問題，如心情低落、焦慮、憂愁等，科學研究也發現，躁鬱症等精神疾病，多半在秋天發作。人體須順應大自然法則，秋主收引，因此情緒應該慢慢收斂、放下，凡事不躁進，以遠離焦躁鬱悶。

保持運動習慣，是可以幫助放鬆、舒壓的好方法之一。由於秋冬季節注重收斂精、氣、神，因此，適合秋天的運動模式，應該具備緩慢、自在、放鬆、持續、柔緩圓形、動靜協調、動作對稱、注重自我進步等特質，例如氣功、太極、瑜伽、散步、健走、慢跑、游泳、打坐、冥想和呼吸吐納等。

值得注意的是，球類等西方式的運動，大多都是競速、競爭性質，然而運動只要一有競爭性，心緒就無法平靜；然而，適合秋冬季節的運動應該是放鬆的，運動時最好不帶任何思緒，讓身體自然運作，身心靈才能真正結合、有效養生。運動時心情的放鬆，可以帶動身體的放鬆，讓氣血運行順暢、經絡暢通，進一步提升五臟六腑的功能。

要能符合放鬆、緩慢、繞圓、對稱等條件，壢新醫院中醫科主任陳威達建議民眾可到公園找兩棵樹繞「8」字散步，老人緩步走、年輕人快步走，走到微微出汗，就能達到收斂氣血、聚精養神、增強心肺功能的效果。不過，早晚天冷時，不要在戶外運動，尤其老年人易受寒，建議改成室內運動。

另外， 如果秋季令你煩悶、心神不寧，建議可以聽以下古典音樂安定心神、放鬆身心：

◎ 巴哈大提琴無伴奏組曲

◎ 巴哈小提琴協奏曲

◎ 莫札特單簧管協奏曲

◎ 德弗札克大提琴協奏曲

◎ 蕭邦夜曲（魯賓斯坦演奏版本）

◎ 羅西尼弦樂奏鳴曲（DECCA版，兩片裝）

(中時電子報)