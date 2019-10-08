駐日代表處8日晚間在東京舉辦中華民國108年國慶酒會，會上並沒有如福岡辦事處一樣秀出日本正副首相的賀電，但日本首相安倍晉三的母親、安倍洋子連續3年親臨會場致詞，安倍的胞弟岸信夫也到場祝賀。駐日代表謝長廷在致詞時猛烈批大陸的打壓，強調台灣不接受「一國兩制」。

日本首相安倍晉三的母親安倍洋子、胞弟岸信夫8日都出席了駐日代表處舉辦的國慶酒會。(黃菁菁攝)

謝長廷表示，台日是高度自由的國家，共享相同價值觀的夥伴，台灣期盼能早日加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)，此對台灣的生存與經濟發展至為重要，相信對日本也是有所助益。

謝長廷還大聲疾呼，台灣面對中國的打壓，需要世界各國的聲援。他說，今年1月，中國國家主席習近平要求台灣接受「一國兩制」，但見到近來香港所發生的反對運動，絕大多數的台灣人並不希望造成台灣自由與民主後退的「一國兩制」。中國雖然以各種壓力逼迫台灣接受，但誠如蔡英文總統多次強調，台灣絕不會屈服、絕不會接受，這是台灣人民的真正民意。

今年國慶酒會會場上展示「日華議員懇談會」支持我國加入CPTPP以及「世界衛生組織」(WHO)的決議文，謝長廷特地表示謝意。

安倍洋子致詞表示，台日長期以來建立深化且友好的關係，感謝台灣於東日本大地震、熊本地震時的支援，盼此關係能長久持續。

「日華議員懇談會」會長古屋圭司則表示，他明日將率領朝野政黨多位議員赴台參加國慶慶典，除將首度參加國慶花車遊行外，也將與建國中學的學生見面交流並參加「玉山論壇」。

日本台裔參議員、立憲民主黨參議院國會對策委員長蓮舫8日出席駐日代表處舉辦的國慶酒會。(黃菁菁攝)

今年的國慶酒會有「日本台灣交流協會」會長大橋光夫、日本國會「日華議員懇談會」會長古屋圭司、以及台裔參議員蓮舫等約110多位日本參、眾議員與會，另有70多位議員秘書代理出席。我邦交國等使節以及旅日明星翁倩玉、名圍棋棋士謝依旻等華僑約1,700人出席。

(中時電子報)