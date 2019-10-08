陸十一假期國內遊客7.8億人 創造2.8兆旅遊收入 22:212019/10/08 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今年十一假期大陸國內遊客達7.82億人次。（取自搜狐網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今年大陸十一假期已結束，據大陸文化和旅遊部綜合測算，今年十一假期7天大陸全國共接待國內遊客7.82億人次，較去年同期成長7.81％；國內旅遊收入共計6497.1億元（人民幣，下同，約合2兆8085億元新台幣），也較去年同期成長8.47％。 在大陸已公佈十一假期旅遊總收入的20省當中，四川以530.42億元高居第一。包括四川、河南、湖北、廣東、貴州、山西、湖南，共有7省旅遊總收入超過400億元，且7省接待遊客總數超過6000萬人次。 (旺報 ) #旅遊 #大陸 #收入 #假期 #十一 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸史上最強十一檔 三大片總票房破174億 15:302019/10/06 兩岸 陸消費升級 不再是撒錢式土豪玩法 04:102019/10/07 焦點新聞 陸十一長假 支付寶3線以下城市消費頻率增幅逾50% 11:062019/10/07 兩岸 陸十一黃金週 支付寶境外人均消費增14％ 16:552019/10/07 財經 十一黃金週 陸客前六天出入境驟降15％ 20:102019/10/07 財經 配息誘人 元大高股息暴衝 04:102019/10/08 財經要聞 陸客不來台灣旅遊業迎寒冬？女主播建言網力推 12:452019/10/08 娛樂 陸十一黃金周消費者支出復甦 緩解經濟壓力 16:362019/10/08 財經 《翻爆晚間精選》國慶連假 明午國道湧首波車潮 17:182019/10/08 生活 黃金周旅遊總收入四川居冠 7個省總收入逾400億 21:262019/10/08 財經 兩岸熱門新聞 這次來真的！陸大批演藝明星退出NBA中國賽 - 兩岸 NBA總裁最新聲明：我們無權叫人閉嘴 - 兩岸 NBA總裁：道歉且支持言論自由 陸網民：滾吧！ - 兩岸 事情鬧大了!央視宣布立即暫停所有NBA賽事轉播 - 兩岸 大陸是NBA消費者 胡錫進：有權力舒服點、任性點 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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