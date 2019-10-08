今年大陸十一假期已結束，據大陸文化和旅遊部綜合測算，今年十一假期7天大陸全國共接待國內遊客7.82億人次，較去年同期成長7.81％；國內旅遊收入共計6497.1億元（人民幣，下同，約合2兆8085億元新台幣），也較去年同期成長8.47％。

在大陸已公佈十一假期旅遊總收入的20省當中，四川以530.42億元高居第一。包括四川、河南、湖北、廣東、貴州、山西、湖南，共有7省旅遊總收入超過400億元，且7省接待遊客總數超過6000萬人次。

(旺報 )