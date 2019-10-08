目前在「翹嘴秋茶店仔」可看到南藝大團隊復刻的放映室。（張亦惠攝）

江明赫今天晚上在新興戲院外試放電影。（江明赫提供／張亦惠嘉縣傳真）

跟一甲子老戲院告別

有超過60年歷史的大林鎮新興戲院過去曾風光一時，經過地方產業轉型、人口與經濟發展因素因而歇業閒置多年，今年初轉手出售後近日將被拆除，日前大林鎮民代表江明赫及台南藝術大學團隊，進到戲院裡將「放映室」完整搶救出來，江明赫也預計在明天在新興戲院外播映電影「舊情綿綿」，跟新興戲院道別。

江明赫表示，台南藝術大學團隊在出售前半年，已進入放映室搶救被時間封存的「放映室」，也找出多卷8釐米、35釐米的錄影帶並修復，還有過去曾經炙手可熱的「插片」，上月剛辦完「新興知我心」的展覽，目前復刻的放映室仍可在「翹嘴秋茶店仔」看得到。

不少文資團體認為老戲院該保存，江明赫則說，雖然惋惜但這是新屋主的權益，且內部幾經改建，新興戲院的歷史意義已經大於建築意，因此明天晚上會在新興戲院門口放電影「舊情綿綿」，也會在現場述說新興戲院歷史並展示匾額與放映室文物，參加的民眾還可拿到已絕版的「新興戲院門票」1張。

(中時 )