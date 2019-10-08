香港電競選手和休士頓火箭隊總經理因發表涉港言論，分別遭停賽和暫停NBA賽事轉播，蔡英文總統今晚表示，她不能理解這種恐懼言論自由的做法。「身為台灣的總統，我會和所有球迷跟玩家一起，守護得來不易的民主自由價值」。

香港電競選手「聰哥」日前在一款網絡遊戲獲勝後戴護目鏡、防毒面具接受訪問，高呼「光復香港」，隨即遭主辦單位取消參賽資格；休士頓火箭隊總經理摩瑞推文發表支持港人言論，大陸央視體育頻道也決定立即暫停NBA賽事轉播安排。

蔡英文今晚在臉書表示，她欣賞電競選手、籃球選手的專注和拚勁，也享受看比賽的過程。賽場上，大家憑著長期的訓練和努力，爭取最好的成績，贏得榮耀和喝采，也帶給觀眾最大的享受。

她說，當然，在運動場域之外，每一位選手、教練、或是從業人員，都會有自己的政治立場，也可能公開發表意見。不論喜不喜歡，這都屬於言論自由的範圍。

個人的立場，一定會有喜歡和不喜歡的人。但如果因此就要將比賽停播、或是把特定選手除名，威脅大家只能有一種意見，「這反而是所有球迷跟玩家的損失，我也不能理解這種恐懼言論自由的做法」。

蔡英文強調，相信一個能夠自由表達意見，互相討論激盪創意的社會，體育賽事、電競產業將會更蓬勃發展。「身為台灣的總統，我會和所有球迷跟玩家一起，守護得來不易的民主自由價值」。

(工商 )