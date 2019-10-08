李縉穎參選 國民黨地方黨部決議開除 22:582019/10/08 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李縉穎參選國民黨地方黨部決議開除，將報黨中央核定。（摘自李縉穎臉書／葉德正新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨前立委李嘉進之子李縉穎具國民黨籍，卻受郭台銘、柯文哲聯合推薦，將以無黨籍身分角逐新北市第十選區（土城、三峽）立委，對決國民黨提名人林金結，國民黨新北市黨部今決議將他開除，待黨中央核定後就開鍘。 李乾龍說，黨部已和李縉穎的父親、前國民黨立委李嘉進通過電話，希望能勸李縉穎不要貿然行動，若仍執意參選，將開鍘。 (中時 ) #國民黨 #立委 #李縉穎 #立委李嘉進 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳吳卡不分區首位 激怒地方 04:102019/10/04 政治要聞 新聞透視》要見又不見 郭賞吳大耳光！期待再相會 與虎謀皮將輸掉自己 04:102019/10/04 政治要聞 失智友善城 新北獲全台第一 04:102019/10/04 地方新聞 關懷失智長者 新北聯醫陪闖關 04:102019/10/04 地方新聞 吳敦義與虎謀皮 04:102019/10/04 時論廣場 北捷取消八折 新北議員抗議 04:102019/10/05 地方新聞 民進黨表面同情 實為收割選舉 04:092019/10/06 政治要聞 國民黨召22縣市黨部選戰誓師 吳敦義下動員令 11:402019/10/07 政治 吳馬朱各懷鬼胎 新黨勸韓別和國民黨攪和！找回1年前韓國瑜 以庶民市長身分拚戰 04:102019/10/08 政治要聞 不識大體的一抱 04:102019/10/08 時論廣場 政治熱門新聞 韓國瑜率隊拆違建 對屋主一個小動作引關注 - 政治 被沈富雄問是否討厭韓 趙少康激動吐出真心話 - 政治 國慶不辦升旗典禮遭批 侯友宜霸氣回應 - 政治 被問有無安倍賀電 謝長廷張嘴愣3秒這樣回 - 政治 韓國瑜一語意外讓蔡中槍！洛杉基喊：最大的反諷 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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