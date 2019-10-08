國民黨前立委李嘉進之子李縉穎具國民黨籍，卻受郭台銘、柯文哲聯合推薦，將以無黨籍身分角逐新北市第十選區（土城、三峽）立委，對決國民黨提名人林金結，國民黨新北市黨部今決議將他開除，待黨中央核定後就開鍘。

李乾龍說，黨部已和李縉穎的父親、前國民黨立委李嘉進通過電話，希望能勸李縉穎不要貿然行動，若仍執意參選，將開鍘。

(中時 )