國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜國慶文告曝光！長達1500字講稿中，韓細數中華民國建國各個階段，凸顯和平可貴，強調兩岸和平發展才是中華民國最大利益；顯然希望鑑古知今，喚醒國人看清「亡國感」根本是民進黨的選舉操弄。

香港反送中、禁蒙面法嚴重衝擊2020選情，韓陣營規畫國慶日上午，韓國瑜在高雄展覽館旁參加升旗典禮時，正式對群眾發表國慶談話，中午再與國政顧問團直播談兩岸政策。

據透露，韓國瑜的國慶文告全篇唸完約10至15分鐘，以喚醒國人的愛國心為主軸，韓將細數中華民國從推翻帝制、軍閥混戰、國共內戰退守台灣、美麗島事件、解嚴等各個歷史階段，強調建國過程中，許多革命烈士犧牲生命，正因如此，我們非常珍惜和平。

韓國瑜將強調，中華民國歷經108年發展，從農業到科技聞名，如今能讓民主政治墊基於人民日常生活中，是5000年來非常不容易的成就，中華民國所代表的重要意義是和平繁榮、穩定發展，這是每個國人都應該重視的。

他認為，中華民國經歷那麼長久的歷史變化，主要奮鬥目標一致，都是為了下一代的未來，這也是我們未來持續努力的方向。

至於兩岸互動，韓國瑜重申他一貫立場，要遵循中華民國憲法架構，在人民監督下公開進行交流，他強調，維護台海和平穩定、兩岸人民平等交流才是中華民國最大利益、最高指導原則。

據了解，韓國瑜的國慶談話不會直接提及對反送中事件的看法，但他先前已多次透過競選辦公室發表聲明，支持香港民眾追求自由民主決心，但認為香港未來應掌握在香港民眾手中，「不希望有人抱著見獵心喜的態度」，而這份國慶文告，即是呼籲國人省思歷史階段、正視和平穩定的重要性，在平等互惠前提下台海共榮發展，不要每到選舉都被民進黨宣傳的「亡國感」綁架。

另外，當天中午的國政直播，將以記者會形式完整呈現韓國瑜兩岸論述，與談者包括前國安會祕書長蘇起、前國安局長蔡得勝及兩岸議題學者專家，主要重申回到一中憲法架構、反對一國兩制。

(中時 )